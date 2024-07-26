Başkan Akpınar, “Vatandaşlarımızla istişare ediyor, sorunları yerinde çözüyoruz”

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların talepleri dinlendi ve sorunların çözümü için istişarelerde bulunuldu. Başkan Mehmet Akpınar’ın talimatları doğrultusunda, toplantı sırasında birçok sorun yerinde çözüme kavuşturuldu.

Belediye yetkilileri, sorunların yerinde çözümü için mahalle bazlı çalışmaların devam edeceğini ve vatandaş memnuniyetinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmesinde, mahallelerde düzenlenen bu tür toplantıların vatandaşların sorunlarını çözmede büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Birebir iletişim modeliyle, hızlı ve etkili çözümler üretildiğini dile getiren Başkan Akpınar, şunları ifade etti: “Bölgenin sorunlarının yerinde çözülmesi ve ihtiyaçların doğru bir şekilde belirlenmesi, hizmetlerimizin etkinliğini artırmak için kritik bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, düzenli olarak mahalle toplantıları düzenleyerek vatandaşlarımızla bir araya gelecek, onların görüş ve önerilerini dinleyecek ve sorunlarına hızlı çözümler üreteceğiz. Bu istişareler, projelerimizin vatandaşlarımızın gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirilmesini sağlayacaktır.”



