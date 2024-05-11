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Başkan Akpınar’dan Anneler Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar “Annelerimiz, sevgi ve şefkatin en yüce temsilcileridir” dedi.

Başkan Akpınar’dan Anneler Günü Mesajı

Başkan Akpınar’dan Anneler Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar “Annelerimiz, sevgi ve şefkatin en yüce temsilcileridir” dedi.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 17:39

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Akpınar, bu özel günde tüm annelerin sevgi ve şefkat dolu ellerinden öperek, onların değerini bir kez daha vurguladı.

Başkan Akpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Anneler, bugün sizleri kutlamak ve değerinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Anneler, sevginin ve şefkatin en yüce temsilcileridir. Onlar, fedakarlıkla dolu hayatlarıyla bize rehberlik eder, bizi korur ve kollar. Peygamber efendimiz (S.A.V.) 'Cennet anaların ayakları altındadır.' buyurarak annelerimizin değerini bizlere hatırlatmıştır. Bu özel günde, annelerimize olan sevgimizi ve minnetimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, annelerin her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerini esirgemediklerini vurgulayan Başkan Akpınar, tüm annelere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir Anneler Günü diledi.

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Başkan Akpınar’dan Anneler Günü Mesajı
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