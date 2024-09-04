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Başkan Akpınar’dan başarılı öğrencilere ödül!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri’nde üniversiteye hazırlanan ve sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

Başkan Akpınar’dan başarılı öğrencilere ödül!

Başkan Akpınar’dan başarılı öğrencilere ödül!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri’nde üniversiteye hazırlanan ve sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

04 Eylül 2024 Çarşamba 22:54

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin gençlik merkezlerinde sunulan Dulkadiroğlu Akademi LGS, TYT ve AYT kursları, gençlerin eğitim hayatında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Bu yıl üniversiteye hazırlık kurslarına katılan 11 öğrenci, Türkiye genelinde ilk 50 bin içerisine girerek büyük bir başarı elde etti. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında dereceler yapan öğrenciler, tercihlerini rehberlik servislerinin desteğiyle yaparak istedikleri üniversitelere yerleşti.

Kahramanmaraş il merkezinde düzenlenen LGS hazırlık kurslarına katılan 71 öğrenci de hedefledikleri liselere yerleşerek başarılarını kanıtladı. Üniversite hazırlık kurslarında %62 başarı oranı yakalayan öğrenciler, tıp fakültesi, hukuk, diş hekimliği ve bilişim teknolojileri gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin prestijli bölümlerine girmeyi başardı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu büyük başarıları kutlamak ve öğrencilerin emeklerini takdir etmek amacıyla başarılı öğrencilere çeyrek altın hediye etti.
Başkan Akpınar, yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin bu başarıları, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Onların azmi ve gayreti, geleceğimizin teminatıdır. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, gençlerimizin eğitim hayatında yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz ve onların başarısı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Kahramanmaraş’a çeşitli ziyaretler ve programlar için gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı Mehmet Kaderli ve Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar’da öğrencileri tebrik ederek hediye takdim etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için sunduğu kurs ve eğitim programlarını geliştirmeye devam ediyor. Elde edilen bu başarılar, geleceğin güçlü Türkiye’sine atılan sağlam adımların bir göstergesi olarak nitelendirildi.

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