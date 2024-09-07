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Başkan Akpınar’dan Ceviz ve Şire üreticilerine müjde: “Ceviz işleme ve şire ürünleri üretimi tesisi projesi onaylandı”

Dulkadiroğlu ilçesindeki çiftçileri destekleyecek projeleri bir bir hayata geçireceklerini dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “Ceviz İşleme ve Şire Ürünleri Üretimi Geçim Kaynağı Tesisi” projesinin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın destek programı kapsamında onaylandığını açıkladı.

Başkan Akpınar’dan Ceviz ve Şire üreticilerine müjde: “Ceviz işleme ve şire ürünleri üretimi tesisi projesi onaylandı”

Başkan Akpınar’dan Ceviz ve Şire üreticilerine müjde: “Ceviz işleme ve şire ürünleri üretimi tesisi projesi onaylandı”

Dulkadiroğlu ilçesindeki çiftçileri destekleyecek projeleri bir bir hayata geçireceklerini dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “Ceviz İşleme ve Şire Ürünleri Üretimi Geçim Kaynağı Tesisi” projesinin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın destek programı kapsamında onaylandığını açıkladı.

07 Eylül 2024 Cumartesi 16:00

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında başvurduğu “Ceviz İşleme ve Şire Ürünleri Üretimi Geçim Kaynağı Tesisi” projesi, program heyeti ve ilgili kurullar tarafından onaylanarak destek almaya hak kazandı. Dulkadiroğlu bölgesinde hayata geçirilecek olan bu tesis, ceviz ve şire üreticilerinin iş süreçlerini kolaylaştırarak yerel kalkınmaya önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada çiftçiye verdikleri önemi vurguladı. Başkan Akpınar, tesiste cevizlerin soyma, kurutma, paketleme ve kırma işlemlerinin daha modern ve verimli bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

YEREL EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, projeyle ilgili açıklamasında, “Dulkadiroğlu ilçemizde kurulacak bu tesis, ceviz üreticilerimize büyük bir destek sağlayacak. Üreticilerimiz, tüm işleme süreçlerini modern bir tesiste yaparak ürünlerinin kalitesini ve değerini artırabilecekler. Bu proje, sadece üreticilerimize değil, aynı zamanda yerel ekonomiye de önemli katkılar sunacak.” dedi.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Akpınar, ayrıca tesisin kurulmasıyla birlikte istihdam olanaklarının artacağını ve bölgenin kalkınmasına ivme kazandırılacağını vurguladı.

ÜRETİCİLERE YENİ OLANAKLAR SUNULACAK

Tesisin kazanımlarından bahseden Başkan Akpınar, “Ceviz İşleme ve Şire Ürünleri Üretimi Tesisi, bölgede ceviz üretimi yapan çiftçilere yeni iş fırsatları ve gelir kaynakları sunacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte ceviz üreticileri, ürünlerini işleyerek katma değerli hale getirebilecek ve pazar paylarını artırabilecekler. Bu durum, yerel üreticilerin gelir seviyesini artırmasının yanı sıra Dulkadiroğlu’nda tarımsal kalkınmaya da önemli bir katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ

Başkan Akpınar, projenin hazırlanmasından onaylanmasına kadar olan süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na, Kahramanmaraş Valimiz Sayın MükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Sayın Erdinç Yılmaz’a çok teşekkür ederim. Proje ekibimiz ve sürece katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kıymetli çiftçilerimize, vatandaşlarımıza ve Dulkadiroğlu’muza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

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