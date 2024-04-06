Başkan Akpınar’dan Kadir Gecesi Mesajı

Mesajında Kadir Gecesi’nin maneviyatına değinen Başkan Akpınar, şunları söyledi: “On bir ayın sultanı Ramazan ayının kutlu gecesi Kadir Gecesi’ni idrak ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını en güzel şekilde yaşıyoruz. Bu güzel ay içerisinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı olan ve kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel gecenin hoşgörü ortamının gelişmesine ve güçlenmesine vesile olması yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarımızdan eksik etmediğimiz Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm İslam alemine huzur ve barış gelmesini temenni ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel gecenin hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum”.