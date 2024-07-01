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Başkan Arık, öğretmenlik meslek kanunu değerlendirdi

Genç Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Arık Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Arık, öğretmenlik meslek kanunu değerlendirdi

Başkan Arık, öğretmenlik meslek kanunu değerlendirdi

Genç Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Arık Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

01 Temmuz 2024 Pazartesi 14:36

Kamu Birliği Konfederasyonuna Bağlı Genç Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Arık, Öğretmenlik Meslek Kanununu ( Ömk) değerlendirdi. Kanun taslağının TBMM'ye verildiğini ifade eden Arık: "Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Eğitim Sendikası olarak 29 Haziran'da Ankara'da düzenlediğimiz Büyük Memur Mitinginde sendikamızın ve Konfederasyonumuzun temsil ettiği kamu çalışanlarının taleplerini idareye ilettik. Coşku ve birliktelik içerisinde gerçekleştirdiğimiz mitingde Genç Eğitim Sendikası olarak Öğretmenlerimizin haklı sesi olduk. Malumunuz olduğu üzere şuan da meclise sunulmuş olan Öğretmenlik Meslek Kanununda gördüğümüz eksiklikleri ve yanlışlıkları haykırdık. Bu haliyle Ömk'nın kabul edilemez olduğunu bağırdık.

Ömk eğitim çalışanlarının fikirleri alınmadan, beklentileri sorulmadan ve ihtiyacı karşılamaktan uzak bir şekilde oluşturulmuştur.Kanunun bu haliyle meclisten geçmesi demek, siyasi idarenin öğretmenleri gözden çıkardığı anlamına geleceğini ve bunun gelecek seçimlerde çok ciddi sonuçlarının olacağını belirttik. Biz Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere siyaset kurumunun buradaki haklı taleplerimizi gözetmelerini istiyoruz.

Öğretmenler ve eğitim çalışanları Ömk'da;

1- Uzman ve Başöğretmenlik unvanlarının 5 ve 10 yıla düşürülmesini, şube müdürleri ve il/ ilçe milli eğitim müdürlerinin de bu unvanları alabilmelerini, tüm tazminatların emekliliğe yansıtılmasını

2- Eğitim Çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasını ve önleyici tedbirlerin de kanunda yer almasını

3- Tüm eğitim çalışanlarının kadrolu olarak istihdam edilmesini

4- Eğitim - öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt asgari ücrete eşitlenmesini

5- İş güvencesinin korunmasını ve geri hizmete geçirilme maddesinin kanundan çıkarılmasını

6- Tüm eğitim çalışanlarına yönelik sicil affı çıkarılmasını

7- Ekders Ücretlerinin artırılarak kanunda tüm branşlarda maaş karşılığı haftalık ders saatinin 12 saate düşürülmesini

8- Öğretmen Destek Hattı kurularak mobbing ve baskı gibi durumların yasal olarak engellenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını

9- Dini bayramlarda birer net maaş ikramiye verilmesini

10- Doğum öncesi ve sonrası ücretli izin süresinin 12 ay olarak düzenlenmesini

11- Görev yerinin il/ ilçe uzaklıkları gözetilerek yol ve yemek ücretinin kanunda yer almasını

12- Tüm mesleki eğitimlerin ( sene sonu ve hizmet içi eğitimler) online olarak yapılabilmesi ve hizmet içi eğitimlere ekders ücreti ödenmesini

13- Adalet ve liyakat gözetilerek yeni bir Yönetici atama Sisteminin kanuna dahil edilmesini

14- 3600 ek göstergenin sözünün tutulmasını, MEB başta olmak üzere tüm kamuda çalışan 1. dereceye geçmiş tüm kamu çalışanlarına verilmesini

İstiyoruz.

Hakkımızı alana kadar, İnsan Onuruna yaraşır bir ücret ve çalışma ortamı oluşturulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Salon beyefendilerinden, Twitter şovcularından, fason sendikalardan artık kurtulma zamanıdır.

Zaman Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Eğitim Sendikası zamanıdır.Tüm kamu çalışanlarını Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Eğitim Sendikasında omuz omuza mücadele etmeye davet ediyorum. Haklıyız, Hakkımızı Alacağız. Birlikte başaracağız" dedi.

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Başkan Arıköğretmenlik Meslek Kanunu Değerlendirdi
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