Başkan Aydın: “Bizim, çaremiz, kurtuluşumuz iletişim”

Dernek binasında Genel Başkan Kenan Onaran ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Coşkun, basının demokrasideki önemini vurgulayarak: “Biz Yaptığımız işleri haberdar etmek zorundayız. Yani ulaştırmak zorundayız. Bu anlamda onları yaptıklarımızla ülke genelindeki yapılanlarla ilgili en doğru haber en doğru yorumu ulaştıran insanlar basın mensuplarıdır. Bundan dolayı gazeteciler çok önemlisiniz. Hep beraber olduğumuzda daha da öne hale geliyoruz. Çünkü bir taraftan yaparken bir taraftan da göstermeniz gerekiyor, anlatmak gerekiyor, yorumlamak gerekiyor. Sizler bizim en azından Kahramanmaraş’ımızın çok önemli insanlarsınız. Biz bunu onurla gururla söylüyoruz. Bizim, çaremiz, kurtuluşumuz iletişim. Bu vesile ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren UGİYAD Genel Başkan Kenan Onaran ise, cemiyet faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile Basın Müdürü Nurettin Dal’a teşekkür etti.