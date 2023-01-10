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Başkan Aydın, “Gazeteci her zaman hakikatin yanındadır”

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, iletişim kanallarıteknolojinin gelişmesine bağlı olarak kendini yenilese de insanlık tarihi kadar eski olan haber alma ihtiyacıinsanların sosyal hayattaki en önemli konularından biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Başkan Aydın, “Gazeteci her zaman hakikatin yanındadır”

Başkan Aydın, “Gazeteci her zaman hakikatin yanındadır”

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, iletişim kanallarıteknolojinin gelişmesine bağlı olarak kendini yenilese de insanlık tarihi kadar eski olan haber alma ihtiyacıinsanların sosyal hayattaki en önemli konularından biri olmaya devam ettiğini söyledi.

10 Ocak 2023 Salı 11:15

İnsanların haber alma ihtiyacının değişmediği gibi bu ihtiyacı karşılayan gazetecilerin demeslek ilkelerinin ve meslek etiğinin değişmeden geçerliliğini koruduğuna işaret eden Başkan Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hızla akıp giden zaman içinde gündemin çok hızlı değiştiği bir dönemde insanların doğru kaynaklardan doğru haber alması çok büyük bir önem arz etmektedir. Gazetecilik, insanların doğru haber alma ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere toplumsal sorunların giderilmesine katkı sağlamak, demokrasinin güçlenmesi ve gelişmesine katkı sunmak gibi önemli bir görevi yerine getiren,fedakarlık isteyen ve zor şartlar altında da aralıksız yapılan bir meslektir.Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan yeni iletişim kanallarınınbir yandan doğru haberin, bilginin, düşüncenin ve kültürün insan topluluklarına ulaştırılmasınaaracılık yaparken, diğer yandan da ürettiği dezenformasyon ve manipülasyonlara şahitlik ediyoruz. Bilgi kirliliğinin yaşandığı, algının gerçeklerin önüne geçtiği zamanlar meslek ilkelerini ve etiğini gözeten, her zaman hakikatin yanında olan gazetecilere olan ihtiyacı da artırmaktadır.Yerelde belediyelerimizin, ulusalda hükümetimizin ve devletimizin halkımızın refahı ve mutluluğu için yaptığı yatırımları ve hizmetleri kamuoyuna aktaran gazetecilere teşekkür ediyorum. Etik ilkelerden ödün vermeden görevini sorumluluk bilinciyle yerine getiren ulusal ve yerelbasın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Birlikte çalışma imkanı bulduğumuzyerel basınımızın önemli birer değeri olan Ali Fatih Aydın ile Lütfi Yıkan kardeşlerime ve hayatını kaybedentüm basın mensubu arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Aydın“Gazeteci Her Zaman Hakikatin Yanındadır”
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