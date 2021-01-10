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Başkan Aydın, ‘Medyanın sosyal hayatta çok önemli bir yeri vardır’

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Aydın, ‘Medyanın sosyal hayatta çok önemli bir yeri vardır’

Başkan Aydın, ‘Medyanın sosyal hayatta çok önemli bir yeri vardır’

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

10 Ocak 2021 Pazar 14:28
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Başkan Aydın, tarihsel süreç içinde sürekli gelişme gösteren iletişim kanallarının, her dönemde insanların yaşamlarını biçimlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan yeni iletişim kanallarının, meslek ilkelerini ve etiğini gözeten, her zaman hakikatin yanında olan gazetecilere olan ihtiyacı artırdığına işaret eden Başkan Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilik çok büyük fedakarlık isteyen ve zor şartlar altında yapılan bir meslektir. Yaklaşık bir yılı aşkın süreden beri dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde olduğu gibi yaşanan doğal afetler, sosyal ve toplumsal olaylarda insanları en doğru şekilde bilgilendirmek için gazeteciler ve medya çalışanları çok ciddi emek ortaya koymaktadır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan yeni iletişim kanallarının etkili gücünü de yöneten gazetecilerin bir yandan doğru haberin, bilginin, düşüncenin ve kültürün insan topluluklarına ulaştırılmasına aracılık yaparken, diğer yandan da küresel boyutta ürettiği dezenformasyon ve manipülasyonlara şahitlik ediyoruz. Bilgi kirliliğinin yaşandığı, algının gerçeklerin önüne geçtiği yerde gazetecilere doğrunun yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir. Kişilik haklarına saygılı, basın ahlak ilkelerine uyan, toplumun tüm kesimlerinin beklenti ve taleplerini dile getiren bir medyanın sosyal hayatta çok önemli bir yeri vardır. Etik ilkelerden ödün vermeden görevini sorumluluk bilinciyle yerine getiren ulusal ve yerel basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Hayatını kaybeden basın mensubu arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.”

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Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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