Başkan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın İstanbul’da adının duyurulması çok önemli”

Yeni Kapıda gerçekleşen etkinlikte stant açtıklarını kaydeden KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, fuar alanında stantları ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Balcıoğlu, “Öncelikle emeği geçen herkese teşekkürler ediyoruz. 10 yıl kadar önce Beylerbeyi’nde yapılan Kahramanmaraş tanıtım günlerinden sonra yapılan ilk toplantı. Oldukça farklı kesimlerden katılımlar var. Kahramanmaraş’ın İstanbul’da adının duyurulması çok önemli. Çünkü İstanbul bir kent olmanın ötesinde bir metropol bir dünya kenti. Çünkü insanlar dünyanın dört bir yanından buraya gelir. Kahramanmaraş tanıtımı, Kahramanmaraş günleriyle bir nebzede olsa akıllarında kalacak güzel bir etkinlik. Zor bir etkinlik. Kahramanmaraş tanıtım günlerinizde eksiklik var mı olabilir ama gelecek yıl bunları daha iyi yapabiliriz. Daha iyisini de yapmalıyız da zaten kendimizi her yıl almalıyız. Dolayısıyla başlamış olmak başlatmış olmak ve bir şey ortaya koymak oldukça önemli. Bende bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.