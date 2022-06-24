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Başkan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın İstanbul’da adının duyurulması çok önemli”

Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu (Maras-Fed) ile Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ne katılan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın İstanbul’da adının duyurulması çok önemli” dedi.

Başkan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın İstanbul’da adının duyurulması çok önemli”

Başkan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın İstanbul’da adının duyurulması çok önemli”

Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu (Maras-Fed) ile Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ne katılan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın İstanbul’da adının duyurulması çok önemli” dedi.

24 Haziran 2022 Cuma 08:01
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Yeni Kapıda gerçekleşen etkinlikte stant açtıklarını kaydeden KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, fuar alanında stantları ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Balcıoğlu, “Öncelikle emeği geçen herkese teşekkürler ediyoruz. 10 yıl kadar önce Beylerbeyi’nde yapılan Kahramanmaraş tanıtım günlerinden sonra yapılan ilk toplantı. Oldukça farklı kesimlerden katılımlar var. Kahramanmaraş’ın İstanbul’da adının duyurulması çok önemli. Çünkü İstanbul bir kent olmanın ötesinde bir metropol bir dünya kenti. Çünkü insanlar dünyanın dört bir yanından buraya gelir. Kahramanmaraş tanıtımı, Kahramanmaraş günleriyle bir nebzede olsa akıllarında kalacak güzel bir etkinlik. Zor bir etkinlik. Kahramanmaraş tanıtım günlerinizde eksiklik var mı olabilir ama gelecek yıl bunları daha iyi yapabiliriz. Daha iyisini de yapmalıyız da zaten kendimizi her yıl almalıyız. Dolayısıyla başlamış olmak başlatmış olmak ve bir şey ortaya koymak oldukça önemli. Bende bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

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Başkan Balcıoğlu“Kahramanmaraş’ın İstanbul’da Adının Duyurulması çok önemli”
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