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Başkan Buluntu’dan Kurban Bayramı Mesajı

Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kurban Bayramı’nın milletimiz ve İslam âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Buluntu’dan Kurban Bayramı Mesajı

Başkan Buluntu’dan Kurban Bayramı Mesajı

Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kurban Bayramı’nın milletimiz ve İslam âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum” dedi.

26 Haziran 2023 Pazartesi 16:43

Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Birlik ve beraberliğimizi artıran, değerlerimizi ve inancımızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren ve dayanışma duygularını bizlere en içten şekilde hissettiren bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii bu bayramı 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinden dolayı buruk karşılıyoruz. Öncelikle depremde şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah tüm paydaşlarımızla birlikte omuz omuza vererek, şehrimizin yeniden inşa ve imar sürecinde çalışacağız. Kahraman şehrimizin sanayisini yeniden güçlendirerek, ülkemizin üretim gücüne güç katacağız. Bu duygularla, iş dünyamız adına birlik ve beraberliğimizin ülkemizin geleceği için yatırım, üretim, ticaret ve ihracata dönüşmesini temenni ediyoruz. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da birbirimizden aldığımız güçle, birlik ve kardeşlik duyguları içinde sevdiklerimize kavuşacak, onlarla kucaklaşacak; sevgimizi, ekmeğimizi ve soframızı paylaşacağız.Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, bir kez daha tüm İslam Âleminin Mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum.”

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Başkan Buluntu’dan Kurban Bayramı Mesajı
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