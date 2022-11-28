Başkan Çevik, ‘Nerede Hizmet Varsa Anlayınki Orada Gelecek Var’

Konya'nın bu viyadükle altın bir gerdanlığa sahip olduğunu belirten Başkan Çevik;" 81 ilde Gelecek Partisi ile gelecek var."dedi.



Ahmet Davutoğlu'nun istemiyle ve kararlılığıyla yapılan Konya Eğiste Viyadüğü tamamlandı. Konyalıların büyük coşkusuna neden olan viyadükle ilgili birçok vatandaş ve siyasi de Davutoğlu'na teşekkür mesajı iletti. Konuyla ilgili bir diğer teşekkür mesajı da Başkan Çevik'ten geldi.

Başkan Çevik, sadece halka hizmet eden Davutoğlu'na şükranlarını ileterek şu ifadeleri kullandı;" Bu ülkede bu zamana kadar her ne yapıldıysa bu kesinlikle Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun sayesindedir. Onun istikrarı, onun hizmet aşkı sayesindedir. İşte şimdi de Konya'nın en büyük sorunlarından birisi Davutoğlu sayesinde çözüldü. Konya'nın altın gerdanlığı Eğiste Viyadüğü tamamlandı. Biz her zaman diyoruz. Görecekleri varsa gelecekleri var. Halka hizmet varsa, orada gelecek var. Nerede hizmet varsa anlayın ki orada gelecek var."dedi.