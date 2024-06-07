Başkan Cüce Arslanbeyi ölüm yıldönümünde kabri başında andı!

Başkan Cüce, milletlerin tarihlerinde dönüm noktası olaylar olduğu ve bu olayların seyrini ve akışını değiştiren cesur şahsiyetlerin bulunduğunu, şehrimizin kurtuluşundaki isimlerden biri de hemşerimiz Arslanbey olduğunu vurguladı, Arslanbey’i ölümünün 61. yılında rahmetle andığını bildirerek şunları kaydetti:

“Kahramanlık, cesaret, emek ve fedakarlık demektir. Fedakarlık, yar’dan, ser’den, kısaca mücadele için hayattan vazgeçme kararıdır. Tarihin kırılma noktalarından olan kurtuluş mücadelesinde tarihin seyrini değiştiren Göksunlu yiğit Arslanbey ve tüm ecdadımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kurtuluş mücadelesi verildiği günlerde şehrimizin kurtuluşu tüm Anadolu’ya moral ve cesaret vermiştir. Şehrimizin kurtuluşunda gayretlerini esirgemeyen Sütçü İmam, Muallim Hayrullah, Mıllış Nuri, Rıdvan Hoca ve Abdal Halil Ağa başta olmak üzere tüm ecdadımıza Allah’tan rahmet diliyor, Rabbimden milli birlik ve beraberliğimizin bozulmamasını temenni ediyorum.” dedi.

Program Okunan duaların ardından son buldu.