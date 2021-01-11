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Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı ziyaret ve temaslarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret

Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı ziyaret ve temaslarına aralıksız devam ediyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:14
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Ejder Akbaş Başkanlığında ki Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı heyeti geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Fırat Görgel ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’a ziyaret gerçekleştirdi.

Önce ki gün gerçekleşen ziyarette Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Ejder Akbaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Fırat Görgel ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’a görevlerinde başarılar temenni etti ve Enerji Bir Sen’in Kahramanmaraş genelinde ki sendikal faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

İlk ziyaret Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Fırat Görgel’e yapılırken Enerji Bir Sen heyetinin ikinci durağı Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur oldu.

Her iki makamda da yeni görevlerin hayırlara vesile olmasını temenni eden Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Ejder Akbaş, Enerji Bir Sen’in İl Merkezi başta olmak üzere Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerinde ki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

TEİAŞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET!

Ejder Akbaş Başkanlığında ki Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı heyeti daha sonra TEİAŞ Kahramanmaraş İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Burada İşletme Müdürü Ertan Aydemir ile bir süre görüşen Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Ejder Akbaş, ziyaretlerde kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı Ve Teiaş’a Ziyaret
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