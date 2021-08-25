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Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’a Ödül

Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Girişimcilik ve Gençlik Merkezi projesi, Ankara’da düzenlenen “Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül aldı.

Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’a Ödül

Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’a Ödül

Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Girişimcilik ve Gençlik Merkezi projesi, Ankara’da düzenlenen “Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül aldı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:48
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Başkan Güngör açıklamasında, “Gönül belediyeciliği ile gençlerimizi önceliyor, onlara en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Projemiz Kahramanmaraş’ımıza ve tüm genç hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın katılımlarıyla Ankara ATO Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nın da düzenlendiği kongrede, dereceye giren 22 belediyeye ödülleri verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri merkeze alan uygulamalarından “Sosyal Girişimcilik ve Gençlik Merkezi” projesi de yarışmalar kapsamında Genç Dostu Şehir Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gönül belediyeciliği ile gençlerimizi önceliyor, onlara en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Kahraman gençlerimizin her zaman yanındayız. Projemiz Kahramanmaraş’ımıza ve tüm genç hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Genç Girişimcilerin Önünü Açacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Girişimcilik ve Gençlik Merkezi projesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi, İbn Haldun Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Konya Sosyal İnovasyon Ajansı gibi akademik kuruluşlarla işbirliği halinde hayata geçirilecek. Şehirdeki 18-32 yaş arası bireyleri hedefleyen “Sosyal Girişimcilik ve Gençlik Merkezi” bünyesinde gençlere eğitimler verecek. Ayrıca merkezde yer alacak sosyal girişimcilik kütüphanesi, modelleme atölyeleri, paylaşımlı ofisler, ortak çalışma ile etkinlik ve eğitim alanları, genç girişimcilerin ihtiyaç duyacağı birçok alanda ücretsiz hizmet verecek.

Son Güncelleme: 25.08.2021 18:36
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