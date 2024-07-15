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Başkan Görgel: “15 Temmuz, aziz milletimizin zaferidir”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Görgel, “15 Temmuz gecesi tüm dünya bu milletin devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığına bir kez daha şahit oldu. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

Başkan Görgel: “15 Temmuz, aziz milletimizin zaferidir”

Başkan Görgel: “15 Temmuz, aziz milletimizin zaferidir”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Görgel, “15 Temmuz gecesi tüm dünya bu milletin devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığına bir kez daha şahit oldu. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Fırat Görgel mesajında, “Tarih boyunca birçok kez istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz milletimiz, nice şanlı zaferler, nice kahramanlık destanları yazmıştır. 15 Temmuz’da da bu mukaddes toprakların aziz evlatları, emperyalist güçlerin taşeronları tarafından sindirilmeye, bağımsızlığı elinden alınmaya, demokrasisine ket vurulmaya çalışıldı. Ancak 15 Temmuz’da milletimizin büyüklüğünü bir kez daha dünyaya gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde topyekün kıyama geçtik, tanklara ve uçaklara gövdemizi siper ettik, darbe ve vesayete karşı asil duruşumuzu tüm dünyaya duyurduk” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz

Başkan Fırat Görgel mesajının devamında, “15 Temmuz gecesi tüm dünya bu milletin devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığına bir kez daha şahit oldu. O gece milletimiz kendi iradesine, özgürlüğüne ve aydınlık yarınlarımıza sahip çıktı. Bağımsızlığını tüm mukaddes değerlerin üzerinde tutan milletimiz, ölürüz de özgürlüğümüzden taviz vermeyiz dedi. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın’ ifadesi tam da bu aziz milleti anlatıyordu. Gövdesini tankların önüne siper eden bu milletin evlatları, hainlere geçit vermedi, vermeyecek. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar bağımsız yaşamaya and içmiş Türk Milleti, istiklal ve istikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedi, çekinmeyecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz” dedi.

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Başkan Görgel: “15 TemmuzAziz Milletimizin Zaferidir”
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