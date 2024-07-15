Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Başkan Görgel, 15 Temmuz Şehidi Ergüven’in Ailesini Ziyaret Etti

15 Temmuz şehidi Polis Memuru Niyazi Ergüven’in Türkoğlu’nda ikamet eden ailesini ziyaret eden Başkan Görgel, “15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı ömürler niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Görgel, 15 Temmuz Şehidi Ergüven’in Ailesini Ziyaret Etti

Başkan Görgel, 15 Temmuz Şehidi Ergüven’in Ailesini Ziyaret Etti

15 Temmuz şehidi Polis Memuru Niyazi Ergüven’in Türkoğlu’nda ikamet eden ailesini ziyaret eden Başkan Görgel, “15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı ömürler niyaz ediyorum” dedi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:14

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Polis Memuru Niyazi Ergüven’in Türkoğlu’nda ikamet eden ailesini ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt’un da yer aldığı ziyarette şehit ailesinin acılarını paylaşarak taziye dileklerini ileten Başkan Fırat Görgel, “15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı ömürler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Görgel15 Temmuz Şehidi Ergüven’in Ailesini Ziyaret Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Murat Kurum’dan Kahramanmaraş’a Boğaziçi müjdesi!
Bakan Murat Kurum’dan Kahramanmaraş’a Boğaziçi müjdesi!
Naci Görür 11 ili uyardı: Deprem üretmeye devam edecek!
Naci Görür 11 ili uyardı: Deprem üretmeye devam edecek!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi Alacak
Afgan İşçi Sorunu
Afgan İşçi Sorunu
TUSAŞ Başkanı Vardan’dan KMTSO’ya ziyaret!
TUSAŞ Başkanı Vardan’dan KMTSO’ya ziyaret!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber