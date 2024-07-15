Başkan Görgel, 15 Temmuz Şehidi Ergüven’in Ailesini Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Polis Memuru Niyazi Ergüven’in Türkoğlu’nda ikamet eden ailesini ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt’un da yer aldığı ziyarette şehit ailesinin acılarını paylaşarak taziye dileklerini ileten Başkan Fırat Görgel, “15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı ömürler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.