Başkan Görgel, AFAD Başkanı Memiş ile bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AFAD Başkanı Okay Memiş ile bir araya geldi. AFAD Başkanı Memiş ve Başkan Görgel, ilk olarak şehit babaları ve gazilerle buluştu. Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve şehir protokolünün de yer aldığı programda heyet, şehit babaları ve gazilerin Babalar Günü’nü tebrik etti. Programın ardından heyet, Dulkadiroğlu Akyar Mahallesi’nde inşa edilen TOKİ Konutları’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların hanelerine misafir olan AFAD Başkanı Memiş, Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, ailelere yeni evleri için hayırlı olsun dileklerini iletti. Heyetin son durağı ise Azerbaycan Mahallesi inşaat alanı oldu. Proje alanında incelemelerde bulunan Memiş, son duruma ilişkin bilgiler aldı.

“İlgi ve Destekleri İçin AFAD Başkanımıza Şükranlarımızı Sunuyoruz”

Ziyaret ve incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “AFAD Başkanımız Sayın Okay Memiş’i bugün şehrimizde misafir ettik. Sayın AFAD Başkanımızın katılımı ile düzenlenen programda şehit babaları ve gazilerimizle bir araya geldik, Babalar Günü’nü tebrik ettik. Bu vesileyle başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Rabbim anne babalarımız ve ailemizle hayırlı ömürler nasip eylesin. Yine AFAD Başkanımızla birlikte Akyar TOKİ Konutları’nı ziyaret ederek hemşehrilerimizin hanesine misafir olduk. Bizlere evlerinin ve gönüllerinin kapısını açan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, yeni konutlarının hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak Azerbaycan Devletimiz tarafından şehrimizde inşa edilen konut alanında incelemelerde bulunduk, AFAD Başkanımız Sayın Okay Memiş’e son duruma ilişkin bilgiler aktardık. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destek için AFAD Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.