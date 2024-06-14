Başkan Görgel Afşin ve Elbistan’ı ziyaret etti!

Yerleşim yerlerinin ihtiyacını tespit etmek için saha ziyaretlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Afşin ve Elbistan’da bir dizi temaslarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte ilk olarak Afşin’e giden Başkan Fırat Görgel, Afşin Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve partililerle bir araya gelen Başkan Görgel, esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek taleplerini dinledi. Heyet, Afşin’den sonra Elbistan’a geçti. AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ardından Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ü ziyaret etti. İlçe ile ilgili yatırım programlamasının yapıldığı ziyaretin ardından Başkan Görgel, Elbistan’da esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi.

“Çok Güzel İşlere İmza Atacağız”

Afşin ve Elbistan ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Afşin ve Elbistan’da belediye başkanlarımızı ve AK Parti teşkilatlarımızı ziyaret ettik. Hem Belediye Başkanlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik hem de iş birliği içerisinde ilçelerimizde hayata geçirebileceğimiz yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Çok verimli bir ziyaret oldu. Esnaf ve vatandaşlarımızla da bir araya geldik. Hemşehrilerimizin sorun ve taleplerini dinledik. İnşallah ilçe belediyelerimizle birlikte Afşin ve Elbistan için çok güzel işlere imza atacağız” cümlelerini kaydetti.