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Başkan Görgel: “Ağustos fuarımıza ilgi son derece fazla”

Ağustos Fuarı’nın 3. gününde de esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Fırat Görgel, “Uzun bir aranın ardından yeniden düzenlediğimiz fuarımıza ilgi son derece yoğun. Hemşehrilerimizin ilgisi bizleri de çok mutlu ediyor. Sadece Kahramanmaraş’ımızdan değil komşu şehirlerimizden de misafirlerimiz oluyor” dedi.

Başkan Görgel: “Ağustos fuarımıza ilgi son derece fazla”

Başkan Görgel: “Ağustos fuarımıza ilgi son derece fazla”

Ağustos Fuarı’nın 3. gününde de esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Fırat Görgel, “Uzun bir aranın ardından yeniden düzenlediğimiz fuarımıza ilgi son derece yoğun. Hemşehrilerimizin ilgisi bizleri de çok mutlu ediyor. Sadece Kahramanmaraş’ımızdan değil komşu şehirlerimizden de misafirlerimiz oluyor” dedi.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:55

Şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve 20 yıl aranın ardından yeniden ziyaretçileriyle bir araya gelen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı coşkusu yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarda 3 gün geride kalırken 7’den 70’e tüm Kahramanmaraş fuara adeta akın etti. KAFUM Fuar Alanında kurulan alışveriş stantları, lunapark, deneyim ve spor alanlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuara duyulan ilgiden son derece memnun olduğunu belirtti.

Tüm Hemşehrilerimizi Fuarımıza Bekliyoruz

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin geçmişinde son derece önemli bir yere sahip olan Geleneksel Ağustos Fuarı’nı 20 yıl aranın ardından yeniden hemşehrilerimizle buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukluğu Kahramanmaraş’ta geçen herkes bilir ki Ağustos Fuarı bizler için çok değerli. Anılar biriktirdiğimiz, arkadaşlıklarımızı ve hemşehrilerimizi pekiştirdiğimiz çok önemli bir etkinlikti. Uzun bir aranın ardından yeniden düzenlediğimiz fuarımıza ilgi son derece yoğun. Hemşehrilerimizin ilgisi bizleri de çok mutlu ediyor. Sadece Kahramanmaraş’ımızdan değil komşu şehirlerimizden de misafirlerimiz oluyor. 31 Ağustos’a kadar devam edecek fuarımıza tüm hemşehrilerimizin yanı sıra bölgemizdeki şehirlerimizden de vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel: “Ağustos Fuarımıza Ilgi Son Derece Fazla”
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