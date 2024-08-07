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Başkan Görgel, “Ağustos Fuarı’nda hem geçmişimizi hatırlayacak hem de yeni anılar biriktireceğiz”

Açılış öncesi Geleneksel Ağustos Fuarı alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, “20 yıllık bir aranın ardından fuarımızı tekrar vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. İnşallah bu fuarda hem geçmişimizi hatırlayacak hem de yeni anılar biriktireceğiz.9 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da açılışını gerçekleştireceğimiz Ağustos Fuarı’mıza hemşehrilerimizi ve çevre illerdeki tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Başkan Görgel, “Ağustos Fuarı’nda hem geçmişimizi hatırlayacak hem de yeni anılar biriktireceğiz”

Başkan Görgel, “Ağustos Fuarı’nda hem geçmişimizi hatırlayacak hem de yeni anılar biriktireceğiz”

Açılış öncesi Geleneksel Ağustos Fuarı alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, “20 yıllık bir aranın ardından fuarımızı tekrar vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. İnşallah bu fuarda hem geçmişimizi hatırlayacak hem de yeni anılar biriktireceğiz.9 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da açılışını gerçekleştireceğimiz Ağustos Fuarı’mıza hemşehrilerimizi ve çevre illerdeki tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

07 Ağustos 2024 Çarşamba 14:47

20 yıl aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenecek Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nın açılışına sayılı günler kala Başkan Fırat Görgel’in katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. KAFUM’da gerçekleştirilen lansmanda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, Geleneksel Ağustos Fuarı’na ilişkin bilgiler aktardı. 20 yıl aranın ardından fuarın yeniden başlıyor olmasının heyecanını yaşadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, organizasyonun şehre pozitif katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

“Ağustos Fuarı İçin Heyecanlıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, “Tüm hemşehrilerimiz çok iyi bilir ki Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı şehrimiz için çok önemli. 20 yıllık bir aranın ardından fuarımızı tekrar vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz.İnşallah bu fuarda hem geçmişimizi hatırlayacak hem de yeni anılar biriktireceğiz. 22 gün sürecek fuarda tüm yaş gruplarımız için çeşitli etkinlikler yer alıyor. 14 konser, 5 açık hava sineması, 5 çocuk tiyatrosu, Süheyl ve Behzat Uygur ile Şahane Pazar, Sıra Gecesi, sahne gösterileri, lunapark, deneyim alanları, geleneksel Maraş oyunları ve alışveriş alanları vatandaşlarımızla buluşacak” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar Çok Eğlenecek”

Fuarda çocuk etkinliklerine önemli ölçüde yer verdiklerini de belirten Başkan Fırat Görgel, “Çocuklarımız; Rafadan Tayfa, Kaptan Pengu, Maysa ve Bulut, Maceracı Yüzgeçler ve Kral Şakir gibi tiyatro gösterilerini takip etme fırsatı bulacak.Tosun Paşa, Sahibini Arayan Madalya, Bizim İçin Şampiyon, Süt Kardeşler ve Naim gibi Türk sinemasının birbirinden değerli filmleri açık hava sinemasında sahnelenecek. Her gün Sim Sırma’dan Yemeni’ye, Tezhip’ten Ebru’ya, Takı Tasarım’dan Kanaviçe’ye kadar onlarca deneyim alanı düzenlenecek.Yine çocuklarımız için her gün panayır çadırı, survivor parkuru ve VR balon turunun yanı sıra geleneksel Maraş oyunları da gerçekleştirilecek. Birbirinden eğlenceli ekipmanların yer aldığı lunapark fuar boyunca katılımcıları ağırlayacak” dedi.

“Tüm Vatandaşlarımızı Fuara Bekliyoruz”

Tüm Kahramanmaraşlıları ve çevre illerdeki vatandaşları fuara davet eden Başkan Görgel, “Fuarımızın en önemli taraflarından bir tanesi de esnaflarımızın kendine alan bulabilmeleri. Çeşitli sektörlerden 170 esnafımız fuarda stant açacak. Esnaflarımıza destek olmak amacıyla da Gaziantep, Malatya, Kayseri, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Hatay’da açık hava reklamları yayınladık. İnşallah fuarımızı 9 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da açacağız. İlk konseri de saat 21.30’da hemşehrimiz Kıraç’ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, esnaflarımıza, iş insanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Fuarın şehrimize ve hemşehrilerimize çok iyi geleceğini ümit ediyoruz. Hep birlikte el ele vererek ayağa kalkacağız. Başta hemşehrilerimiz olmak üzere çevre illerdeki tüm vatandaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Görgel“Ağustos Fuarı’nda Hem Geçmişimizi Hatırlayacak Hem De Yeni Anılar Biriktireceğiz”
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