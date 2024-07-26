Başkan Görgel, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, deprem bölgesi belediye başkanlarıyla gerçekleştirilecek istişare toplantısına katılmak üzere şehre gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ağırladı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen’in de yer aldığı ziyarette Başkan Fırat Görgel, şehirdeki son duruma ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’a bilgiler aktardı.Ziyaret ve destekleri için Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür eden Başkan Fırat Görgel, “Partimizin Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’na katılmak üzere şehrimize gelen Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’ı Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Şehrimizde devam eden ve planlanan projelere ilişkin Sayın Genel Başkan Yardımcımıza bilgiler aktardık. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve alaka için Sayın Genel Başkan Yardımcımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kahramanmaraş’ımızı daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldırmak için el birliğiyle yoğun gayretimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.