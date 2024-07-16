Başkan Görgel: “Birlik hâkimiyettir, hâkimiyet milletindir”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle bir dizi anma etkinliği gerçekleştirildi. Anma etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı. Şehir protokolü ve vatandaşlar; mehteran takımı eşliğinde meşaleler, marşlar ve açılan dev Türk Bayrağı ile Onikişubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü. Anma programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi bahçesinde devam etti. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar da yer aldı. Demokrasi nöbetinin 8. yıl dönümünde; kısa film gösterimi, mehter konseri; şiir, kaside ve ilahi dinletisi ile Kur’an-ı Kerim Tilaveti Kahramanmaraşlılarla buluştu.

“252 Kardeşimiz Şehadetle Şereflendi”

Anma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün 15 Temmuz ihanetinin 8. sene-i devriyesi. Yakın tarihimizin bu en alçak darbe girişiminde 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize de sağlık ve sıhhat temenni ediyorum” dedi.

“Milletimiz 15 Temmuz’da Destan Yazdı”

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu dilden dile bir destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır.Milletimiz 15 Temmuz’da yüreğindeki imandan aldığı güçle akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak işte böyle bir destan yazmıştır.Yaklaşık iki asırdır ayağa kalkmak istediği her dönemde bu milleti savaşla, bozgunculukla, darbeyle, vesayetle, terörle, siyasi istikrarsızlıkla, ekonomik krizle, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertmeye çalışanlar, hamdolsun bu defa yine başaramadılar.Farklı dönemlerde farklı kisveler altında sahnelenen sinsi oyun, 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz’da Kahramanmaraş’ta Bir Olduk”

Başkan Görgel konuşmasını, “Cumhuriyetimizin, milli iradenin üstünlüğü temeli üzerinde payidar olacağını, 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dostadüşmana bir kez daha ispatladık.Bizler de Kahramanmaraş’ın caddelerinde, sokaklarında demokrasiye sahip çıkmak için günlerce birlik içinde omuz omuza verdik.15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top tüfek değil iman belirlemiş, yürek belirlemiş, inanç belirlemiştir.Hak Teâlâ bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara tabi tutmasın. Evlatlarımızı kimse bizden koparmasın. Ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın.Birlik hâkimiyettir,hâkimiyet milletindir” cümleleriyle noktaladı.

Debgici: “15 Temmuz Bir Olmaktır”

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, “15 Temmuz bir olmak demektir. Vesayete dur demektir. Mücadeleyi ve direnişi göstermek demektir. Kaos ortamına ve uçuruma düşürmek isteyenlerin karşısında durarak kahramanlık destanı yazmak demektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen bu necip millet, kahraman kolluk kuvvetlerimizle omuz omuza vererek devletimizin farklı kademelerine sızmış hainlere dur demiştir” dedi.

Vali Ünlüer: “Vatandaşlarımız Hep Devletinin Yanında Olmuştur”

Vali MükerremÜnlüer, “Milli birlik ve beraberliğin perçinlendiği, Türk halkının destanlar yazdığı ve dünya devletlerine ders niteliğinde olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8. yıl dönümü. Ülkenin en önemli kurumlarına sızmış hainlerin saltanat sevdaları uğruna nasıl ellerini kana buladıklarını o gün hepimiz gördük. Devleti ve milleti korumak için kendilerine emanet edilen silahları, uçakları, tankları vatandaşlarına doğrultan hainler kendi rahatları ve hırsları için aziz milletimizin kanını döktüler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrasında ellerine bayrakları alarak meydanlara ve havalimanlarına gelen kahramanlarımız göğsünü vatanı için siper etmiştir. Her ne olursa olsun vatanından, bayrağından ve onurundan ödün vermeyeceğini gösteren vatandaşlarımız, her zaman devletinin yanında olmuştur” diye konuştu.