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Başkan Görgel: “Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yine hep bir aradayız”

15 Temmuz Milletin Zaferi temalı serginin açılışına katılan Başkan Fırat Görgel, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehrimizde tıpkı o kara gecedeki gibi yine büyük bir birlik beraberlik havası hâkim, hep bir aradayız. Birlik beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Başkan Görgel: “Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yine hep bir aradayız”

Başkan Görgel: “Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yine hep bir aradayız”

15 Temmuz Milletin Zaferi temalı serginin açılışına katılan Başkan Fırat Görgel, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehrimizde tıpkı o kara gecedeki gibi yine büyük bir birlik beraberlik havası hâkim, hep bir aradayız. Birlik beraberliğimiz daim olsun” dedi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:49

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle bir dizi anma etkinliği gerçekleştiriliyor. Anma etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “15 Temmuz Milletin Zaferi” temalı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali MükerremÜnlüer, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ve sanatseverler de yer aldı. Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen sergiyi ziyaret ederek eserlere ilişkin bilgiler aldı.

“Hain Darbe Girişimini Tüm Milletçe Püskürttük”

Sergi açılışının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehrimizde tıpkı o kara gecedeki gibi yine büyük bir birlik beraberlik havası hâkim, hep bir aradayız. Çeşitli etkinliklerle o günü, 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyoruz. Öncelikle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, o gün kendini tankların, silahların önüne siper eden gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Tüm Kahramanmaraş olarak o gün meydanlardaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine hepimiz meydanlara döküldük. Hain darbe girişimini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet olarak hep birlikte püskürtük. Birlik beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel: “Demokrasi Ve Milli Birlik Günü’nde Yine Hep Bir Aradayız”
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