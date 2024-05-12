Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Başkan Görgel, Depremde Ailesini Kaybeden Çocuklarla Bir Araya Geldi

6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden çocukları ziyaret eden Başkan Görgel, “Asrın felaketinde ailesini kaybeden yavrularımıza kol kanat geren kıymetli aile büyüklerine şükranlarımızı sunuyoruz. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Başkan Görgel, Depremde Ailesini Kaybeden Çocuklarla Bir Araya Geldi

Başkan Görgel, Depremde Ailesini Kaybeden Çocuklarla Bir Araya Geldi

6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden çocukları ziyaret eden Başkan Görgel, “Asrın felaketinde ailesini kaybeden yavrularımıza kol kanat geren kıymetli aile büyüklerine şükranlarımızı sunuyoruz. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

12 Mayıs 2024 Pazar 14:03

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılmak üzere şehre gelen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden çocukları hanelerinde ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz’un da yer aldığı ziyaretlerde hane halkıyla sohbet eden ve acılarını paylaşan Kaya ve Görgel, çocuklarla da yakından ilgilendi. Acılı ailelere başsağlığı dileklerini ileten Başkan Fırat Görgel, “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya ile 6 Şubat depremlerinde anne ve babasını kaybeden yavrularımızı yaşadıkları evlerde ziyaret ettik. Hane halkıyla sohbet ettik, acılarını paylaştık, başsağlığı ve sabır dileklerimizi ilettik. Asrın felaketinde ailesini kaybeden yavrularımıza kol kanat geren kıymetli aile büyüklerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle depremde Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GörgelDepremde Ailesini Kaybeden Çocuklarla Bir Araya Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaya ve Görgel, Depremde Evladını Kaybeden Annelerle Bir Araya Geldi
Kaya ve Görgel, Depremde Evladını Kaybeden Annelerle Bir Araya Geldi
Başkan Akpınar’dan Anneler Günü Mesajı
Başkan Akpınar’dan Anneler Günü Mesajı
Başkan Görgel: “Engelliler için daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”
Başkan Görgel: “Engelliler için daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”
Ak Parti Kadın Kolları Teşkilatı Gazze'deki Anneler İçin Toplandı
Ak Parti Kadın Kolları Teşkilatı Gazze'deki Anneler İçin Toplandı
Kahramanmaraş’ta “Yılmazcan ailesinin acı günü!
Kahramanmaraş’ta “Yılmazcan ailesinin acı günü!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber