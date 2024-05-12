Başkan Görgel, Depremde Ailesini Kaybeden Çocuklarla Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılmak üzere şehre gelen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden çocukları hanelerinde ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz’un da yer aldığı ziyaretlerde hane halkıyla sohbet eden ve acılarını paylaşan Kaya ve Görgel, çocuklarla da yakından ilgilendi. Acılı ailelere başsağlığı dileklerini ileten Başkan Fırat Görgel, “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya ile 6 Şubat depremlerinde anne ve babasını kaybeden yavrularımızı yaşadıkları evlerde ziyaret ettik. Hane halkıyla sohbet ettik, acılarını paylaştık, başsağlığı ve sabır dileklerimizi ilettik. Asrın felaketinde ailesini kaybeden yavrularımıza kol kanat geren kıymetli aile büyüklerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle depremde Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.