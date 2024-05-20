Başkan Görgel: “Dulkadiroğlu’nda yol yenilemelerimiz devam ediyor”

Şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için 11 ilçenin tamamında yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilçelerden Dulkadiroğlu’nda başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca ilk etapta Vezir Hoca Bulvarı’nda başlatılan asfalt bakım ve onarım uygulamaları hızla sürerken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Dulkadiroğlu’nun Ulaşımını İyileştiriyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Dulkadiroğlu ilçemizde asfalt çalışmalarımızı başlattık. İlçemizde yıkımlar fazla olduğu için elbet çalışmalarımız esnasında bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Buna rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizde Vezir Hoca Bulvarı, Sakarya Caddesi, Alparslan Caddesi ve muhtelif caddelerimizde deforme olan 20 kilometrelik güzergahı sıcak asfaltla tamir ediyoruz. Depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve altyapı yenilemelerinin ardından ilçemizde daha nitelikli çalışmalarımızı başlatacağız. Ayrıca ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde 20 bin metrekarelik parke imalatlarımız da devam ediyor. Dulkadiroğlu’nda gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarımızın toplam maliyeti 30 Milyon TL. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için şehrimizin her bir noktasında çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.