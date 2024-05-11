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Başkan Görgel: “Engelliler için daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”

Engelliler Haftası dolayısıyla Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engelli kardeşlerimize yönelik çok ciddi adımlar atıldı. Yerel yönetimler olarak bizler de tüm projelerimizde engellilerimizi önceliyoruz. Yeni Kahramanmaraş’ı engelli kardeşlerimiz için çok daha yaşanabilir bir şekilde inşa ediyoruz” dedi.

Başkan Görgel: “Engelliler için daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”

Başkan Görgel: “Engelliler için daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”

Engelliler Haftası dolayısıyla Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engelli kardeşlerimize yönelik çok ciddi adımlar atıldı. Yerel yönetimler olarak bizler de tüm projelerimizde engellilerimizi önceliyoruz. Yeni Kahramanmaraş’ı engelli kardeşlerimiz için çok daha yaşanabilir bir şekilde inşa ediyoruz” dedi.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 17:35

10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası’nda farkındalık oluşturmak için özel gereksinimli vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması düzenledi. Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, katılımcılarla yakından ilgilendi. Engelli vatandaşlar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Fırat Görgel, özel gereksinimli vatandaşlar için daha erişilebilir bir Kahramanmaraş noktasında yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Daima Engelli Kardeşlerimizin Yanındayız

Programda konuşan Başkan Fırat Görgel, “Çok özel bir haftada bir araya geldik. Engelsiz STK’larımızla çeşitli vesilelerle her zaman bir araya geliyor ve engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha kolaylaştırmak için ne yapabiliriz noktasında istişarelerde bulunuyoruz. Hamdolsun engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılmaları ve erişilebilirlik noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak çok ciddi adımlar attık. Engellilerimizin yaşam standartları her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Yerel yönetimler olarak bizler de hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde engelli kardeşlerimizi önceliyoruz. Yeni Kahramanmaraş’ı engelli kardeşlerimiz için çok daha yaşanabilir bir şekilde inşa ediyoruz. Bu vesileyle Engelliler Haftası’nı bir kez daha tebrik ediyor, bu haftada yapacağımız faaliyetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu gibi faaliyetler şehrimizin engelliler noktasında daha da sağlıklı gelişimine katkı sağlayacaktır” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: “Engelliler Için Daha Yaşanabilir Bir Kahramanmaraş Inşa Ediyoruz”
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