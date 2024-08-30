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Başkan Görgel: “Esnaflarımız için gayretimizi sürdürüyoruz”

Küçük Sanayi Sitesi’nde oda başkanları ve yönetimleriyle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler daima esnafımızın yanındayız. Onların sorunu, bizim sorunumuz. Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Başkan Görgel: “Esnaflarımız için gayretimizi sürdürüyoruz”

Başkan Görgel: “Esnaflarımız için gayretimizi sürdürüyoruz”

Küçük Sanayi Sitesi’nde oda başkanları ve yönetimleriyle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler daima esnafımızın yanındayız. Onların sorunu, bizim sorunumuz. Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

30 Ağustos 2024 Cuma 13:55

Toplumun tüm kesimlerinin sorununu kendi sorunu olarak görerek çözüme kavuşturmak için yoğun gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Teknik Makina Sanatkârları Esnaf Odası ve Bakırcılar Odası’nı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül’ün de yer aldığı ziyaretlerde oda başkanları ve yönetimleriyle bir araya gelen heyet, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Küçük Sanayi Sitesi’nin ihtiyaçlarının ve planlanan yatırımların da istişare edildiği ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve İl Başkanımız Muhammed Burak Gül ile birlikte Küçük Sanayi Sitemizde odalarımızı ziyaret ederek oda başkanları ve yönetimleriyle bir araya geldik. Esnaflarımızın sorunları ve bu noktada çözüm yollarıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler daima esnafımızın yanındayız. Onların sorunu, bizim sorunumuz. Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” cümlelerini kaydetti.

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