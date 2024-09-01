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Başkan Görgel “Esnaflarımızın daha iyi koşullarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gayret ediyoruz”

Marangozlar Odası, Attarlar Odası ve Toptancılar Sitesi’ni ziyaret ederek oda başkanları ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Görgel, “Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah hep birlikte şehrimizi çok daha iyi bir şekilde tekrar ayağa kaldıracak ve 6 Şubat öncesinden çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız” dedi.

Başkan Görgel “Esnaflarımızın daha iyi koşullarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gayret ediyoruz”

Başkan Görgel “Esnaflarımızın daha iyi koşullarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gayret ediyoruz”

Marangozlar Odası, Attarlar Odası ve Toptancılar Sitesi’ni ziyaret ederek oda başkanları ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Görgel, “Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah hep birlikte şehrimizi çok daha iyi bir şekilde tekrar ayağa kaldıracak ve 6 Şubat öncesinden çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız” dedi.

01 Eylül 2024 Pazar 08:45

Tüm vatandaşların olduğu gibi esnafların da sorunlarını çözüme kavuşturmak için yoğun gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Marangozlar Odası, Attarlar Odası ve Toptancılar Sitesi’ni ziyaret ederek oda başkanları ve esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da yer aldığı ziyaretlerde heyet, sektörlerin sorun ve taleplerine ilişkin istişarelerde bulundu. Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile esnaf odası ziyaretlerimiz devam ediyor. Sektörlerimizin sorun ve önerilerine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunuyoruz. Daima ifade ettiğimiz gibi vatandaşlarımızın sorunu, bizim sorunumuz. Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gıda Toptancılar Hali’nin yapımı için TOKİ 19 Eylül’de ihaleye çıkacak. İnşallah burası da hızlı bir şekilde ayağa kaldırılacak. Hep birlikte şehrimizi çok daha iyi bir şekilde tekrar ayağa kaldıracak ve 6 Şubat öncesinden çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Bu noktada gayret gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

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