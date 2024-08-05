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Başkan Görgel: “Fuarımız 9 ağustos’ta kapılarını misafirlerine açacak”

KAFUM Atatürk Parkı’nda sürdürülen fuar hazırlıklarını yerinde inceleyen Başkan Görgel, “İnşallah 9 Ağustos Cuma günü fuarımızın açılışını gerçekleştireceğiz.

Başkan Görgel: “Fuarımız 9 ağustos’ta kapılarını misafirlerine açacak”

Başkan Görgel: “Fuarımız 9 ağustos’ta kapılarını misafirlerine açacak”

KAFUM Atatürk Parkı’nda sürdürülen fuar hazırlıklarını yerinde inceleyen Başkan Görgel, “İnşallah 9 Ağustos Cuma günü fuarımızın açılışını gerçekleştireceğiz.

05 Ağustos 2024 Pazartesi 14:56

Hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor.Organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, tüm vatandaşlarımızı şimdiden fuarımıza davet ediyoruz” dedi.

20 yıl aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı hazırlıkları yoğun bir şekilde sürerken Başkan Fırat Görgel, alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. KAFUM Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen hazırlıklara ilişkin son bilgileri alan Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Geleneksel Ağustos Fuarı’nı 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. İnşallah 9 Ağustos Cuma günü fuarımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor. 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek fuarda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme – içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşacak. Vatandaşlarımız fuarda çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirirken bir yandan da anılarını tazeleme fırsatı bulacak.Organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, tüm vatandaşlarımızı şimdiden fuarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

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Başkan Görgel: “Fuarımız 9 Ağustos’ta Kapılarını Misafirlerine Açacak”
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