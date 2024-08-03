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Başkan Görgel: “Geçmişimizi bilerek geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz”

Döngel Direkli Mağarası kazı alanında düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Fırat Görgel, “Döngel Direkli Mağarası, binlerce yıllık geçmişiyle sadece bölgenin değil insanlık tarihine de ışık tutan önemli bir kültürel mirasımız.Geçmişten günümüze kadar uzanan bu zengin miras geleceğimize de ışık tutmakta ve bizlere önemli dersler vermekte. İnşallah geçmişimizin değerini bilerek geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz” dedi.

Başkan Görgel: “Geçmişimizi bilerek geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz”

Başkan Görgel: “Geçmişimizi bilerek geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz”

Döngel Direkli Mağarası kazı alanında düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Fırat Görgel, “Döngel Direkli Mağarası, binlerce yıllık geçmişiyle sadece bölgenin değil insanlık tarihine de ışık tutan önemli bir kültürel mirasımız.Geçmişten günümüze kadar uzanan bu zengin miras geleceğimize de ışık tutmakta ve bizlere önemli dersler vermekte. İnşallah geçmişimizin değerini bilerek geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz” dedi.

03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:07

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci himayelerinde ve Direkli Mağarası Kazı Başkanlığı tarafından “Toplumsal Kültüre Katkı Projesi” kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

10 – 14 yaş aralığındaki çocukların arkeoloji ve tarihi eser bilinci kazanmaları için gerçekleştirilen etkinlikte; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, kazı ekibi ve mahalle sakinleri de yer aldı. Etkinlikte çocuklarla ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Prof. Dr. Vahit Kirişci, Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, akabinde Direkli Mağarası’nı ziyaret ederek keşif çalışmalarını yerinde inceledi ve kazı ekibinden son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Çocuklarımız, Geçmiş ve Gelecek Arasında Bağ Kurma İmkânı Bulacak

Etkinlikte konuşan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Yaklaşık 15 bin yıllık mazisi olan bir alandayız. Direkli Mağarası’nda yürütülen arkeolojik kazılar tarihimiz açısından çok değerli. Bizler de bu tarihe gençlerimizin şahitlik etmesi için bir proje başlattık. Yıl içerisinde 150 çocuk ve gencimiz kazı alanını ziyaret ederek çalışmalara yakından şahit olacaklar. Böylece geçmiş ve gelecek arasında çok daha sağlam bir bağ kuracaklarını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarihe Hep Birlikte Tanıklık Ediyoruz

Kahramanmaraş’ın doğa ve tarihi miras açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın eşsiz doğa ve tarihi miraslarından bir tanesine daha hep birlikte tanıklık ediyoruz. Döngel Direkli Mağarası, binlerce yıllık geçmişiyle sadece bölgenin değil insanlık tarihine de ışık tutan önemli bir kültürel mirasımız. Burada yapılan kazılar sadece arkeolojik açıdan değil aynı zamanda toplumsal kültürümüzün gelişimi açısından da büyük bir öneme sahip. Geçmişten günümüze kadar uzanan bu zengin miras geleceğimize de ışık tutmakta ve bizlere önemli dersler vermekte” dedi.

Turizm Master Planı Hazırlıkları Sürüyor

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin artırılması noktasında hazırlanan master plandan da bahseden Başkan Fırat Görgel, “Geçtiğimiz günlerde bu mağaradan çıkan bir obje hepimizi fazlasıyla heyecanlandırdı. Yaklaşık 13 bin 500 yıllık bir geçmişi burada görebiliyoruz. Aynı zamanda yapılan bu keşif, tekstil alanında da Türkiye’de önemli bir konumda olan şehrimizin genetik mirasının yıllar öncesine dayandığına da bir örnek teşkil ediyor. Kahraman şehrimiz; tarih, doğa, düşünce, edebiyat ve gastronomi alanında çok büyük potansiyele sahip. Bugün şahitlik ettiğimiz bu potansiyeli daha da artırma gayreti içerisindeyiz. Kahramanmaraş Turizm Master Planı çalışmalarımız sürüyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile profesyonel bir şekilde bu çalışmamızı yürütüyoruz. Bu projemiz Kültür Yolu’na dâhil olmamız açısından da çok önemli. İnşallah geçmişimizin değerini bilerek geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: “Geçmişimizi Bilerek Geleceğimizi Daha Sağlam Temeller üzerine Inşa Edeceğiz”
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