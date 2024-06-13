Başkan Görgel: “Hemşehrilerimizle daima iç içeyiz”

Göreve geldiği günden itibaren şehrin farklı noktalarında sık sık vatandaşlarla bir araya gelen, daima vatandaşlarla iç içe olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Yavuz Selim Caddesi’nde esnafları ziyaret etti.

Cadde üzerinde faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Fırat Görgel, bölgede vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “Şehrimizin her bir noktasını ayrı ayrı ziyaret ederek hem yerleşim yerlerimizin eksiklerini yerinde tespit ediyor hem de hemşehrilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinliyoruz. Bugün de Dulkadiroğlu ilçemizde Yavuz Selim Caddesi’ndeyiz. Esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerimizi ilettik, taleplerini dinledik. Caddede hemşehrilerimizle sohbet ettik. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Hamdolsun gittiğimiz her yerde büyük bir hüsnü kabul görüyoruz. İnşallah daima hemşehrilerimizle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” cümlelerini kaydetti.