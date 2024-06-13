Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Başkan Görgel: “Hemşehrilerimizle daima iç içeyiz”

Dulkadiroğlu Yavuz Selim Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Görgel, “Daima hemşehrilerimizle birlikte olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Görgel: “Hemşehrilerimizle daima iç içeyiz”

Başkan Görgel: “Hemşehrilerimizle daima iç içeyiz”

Dulkadiroğlu Yavuz Selim Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Görgel, “Daima hemşehrilerimizle birlikte olmayı sürdüreceğiz” dedi.

13 Haziran 2024 Perşembe 09:14

Göreve geldiği günden itibaren şehrin farklı noktalarında sık sık vatandaşlarla bir araya gelen, daima vatandaşlarla iç içe olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Yavuz Selim Caddesi’nde esnafları ziyaret etti.

Cadde üzerinde faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Fırat Görgel, bölgede vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “Şehrimizin her bir noktasını ayrı ayrı ziyaret ederek hem yerleşim yerlerimizin eksiklerini yerinde tespit ediyor hem de hemşehrilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinliyoruz. Bugün de Dulkadiroğlu ilçemizde Yavuz Selim Caddesi’ndeyiz. Esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerimizi ilettik, taleplerini dinledik. Caddede hemşehrilerimizle sohbet ettik. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Hamdolsun gittiğimiz her yerde büyük bir hüsnü kabul görüyoruz. İnşallah daima hemşehrilerimizle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Görgel: “Hemşehrilerimizle Daima Iç Içeyiz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Toptaş; Konforlu Yollarla Onikişubat’ımızın Yaşam Kalitesini Artırıyoruz
Başkan Toptaş; Konforlu Yollarla Onikişubat’ımızın Yaşam Kalitesini Artırıyoruz
Hanifi Toptaş; “Mahallelerimizin sorunlarını çözümde güçlü bir irade göstereceğiz”
Hanifi Toptaş; “Mahallelerimizin sorunlarını çözümde güçlü bir irade göstereceğiz”
Kahramanmaraş’ta kuyuya düşen kadın son anda kurtarıldı!
Kahramanmaraş’ta kuyuya düşen kadın son anda kurtarıldı!
Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Havacılık ve Savunma Sanayinde İşbirliği Ağı Genişliyor
Kahramanmaraş’ta Havacılık ve Savunma Sanayinde İşbirliği Ağı Genişliyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber