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Başkan Görgel: “Ilıca’nın Katma Değerini Artıracağız”

Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının tespiti noktasında şehrin muhtelif noktalarında ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin önemli turizm merkezlerinden Ilıca’da muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Görgel: “Ilıca’nın Katma Değerini Artıracağız”

Başkan Görgel: “Ilıca’nın Katma Değerini Artıracağız”

Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının tespiti noktasında şehrin muhtelif noktalarında ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin önemli turizm merkezlerinden Ilıca’da muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

05 Ağustos 2024 Pazartesi 14:54

Şehrin önemli turizm merkezlerinden Ilıca’da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Görgel, “Öncelikli olarak ulaşımı belediyemiz imkânlarıyla peyderpey çözüme kavuşturarak vatandaşlarımıza daha konforlu seyahat fırsatı sunacak ve Ilıca’nın turizm potansiyelini artıracağız.Bölgenin katma değerini artırmak için yatırımlarımız kesintisiz sürecek” dedi.

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı buluşmada Başkan Fırat Görgel, muhtarlar ve vatandaşları tek tek dinleyerek taleplerini not aldı.

“YATIRIMLARIMIZ ARTARAK SÜRECEK”

Yerleşim yerlerinin eksiklerinin tespiti ve çözüm yolları noktasında istişarelere son derece önem verdiğini belirten Başkan Fırat Görgel, “66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Onikişubat Belediye Başkanımız, İl Başkanımız ve teşkilatımızla birlikte Ilıca’da muhtarlarımız, esnaflarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizle sohbet ettik, talep ve isteklerini dinledik. Bölgede hayata geçireceğimiz yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Öncelikli olarak ulaşımı belediyemiz imkânlarıyla peyderpey çözüme kavuşturarak vatandaşlarımıza daha konforlu seyahat fırsatı sunacak ve Ilıca’nın turizm potansiyelini artıracağız. Temizlik ve ilaçlama ekiplerimiz derhal bölgede çalışmalara başlıyor. Bölgenin katma değerini artırmak için yatırımlarımız kesintisiz sürecek” ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel: “Ilıca’nın Katma Değerini Artıracağız”
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