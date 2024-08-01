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Başkan Görgel: “Kadınlara yönelik faaliyetlerimiz artarak sürecek”

Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen kadın atölyelerinin sergi açılışı ve aşure dağıtım programına katılan Başkan Görgel, “Hanım kardeşlerimizinatölyelerimizde ürettikleri giyimden süs eşyasına kadar çeşitli ürünleri görme fırsatımız oldu.

Başkan Görgel: “Kadınlara yönelik faaliyetlerimiz artarak sürecek”

Başkan Görgel: “Kadınlara yönelik faaliyetlerimiz artarak sürecek”

Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen kadın atölyelerinin sergi açılışı ve aşure dağıtım programına katılan Başkan Görgel, “Hanım kardeşlerimizinatölyelerimizde ürettikleri giyimden süs eşyasına kadar çeşitli ürünleri görme fırsatımız oldu.

01 Ağustos 2024 Perşembe 17:03

Ayrıca burada sıfır atıktan faydalanarak üretilen ürünler de yer alıyor. Kadınlara yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına ve toplumun farklı kesimlerine yönelik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kadın atölyelerinde de eğitimler devam ediyor.

Gülsüm Hanım Gümüşer ve Karaziyaret Sosyal Tesislerinde alanında uzman eğitmenler tarafından kadınlara; Ahşap Boyama, Geri Dönüşüm, Sim Sırma, Dikiş ve Mefruşat atölyelerinde eğitimler veriliyor. Bu kapsamda atölyelerde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen sergi açılışında; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve eşi İlknur Görgel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Harika Fatma Açıksarı, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran ve kursiyerler de yer aldı. Sergide yer alan el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceleyen Başkan Fırat Görgel, atölyedeki faaliyetlere ilişkin de bilgiler aldı. Sergi açılışının ardından Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde aşure dağıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Başkan Görgel, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

“Sıfır Atıktan Faydalanarak Yeni Ürünler Oluşturuluyor”

Sergi açılışı ve aşure ikramına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kadın ve Aile Şube Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yerinde inceledik. Burada 200 hanım kardeşimizin el emeği göz nuru ürettikleri ürünlerin yer aldığı sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Kursiyerlerimizin burada ürettikleri giyimden süs eşyasına kadar çeşitli ürünleri görme fırsatımız oldu. Ayrıca burada sıfır atıktan faydalanarak üretilen ürünler de yer alıyor. Katılımcılar için çok faydalı işlere imza atılıyor burada. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Kadınlara, çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerimizin sayısı daha da artacak. Sergi açılışının ardından aşure dağıtım programımıza da katıldık, hemşehrilerimize aşure ikram ettik. Muharrem ayının şehrimiz ve ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

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