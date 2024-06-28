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Başkan Görgel: “Kahramanmaraş sanayi, teknoloji ve savunma sanayisinde atılım yapacak”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TUSAŞ Başkanı Ömer CihadVardan’ı ziyaret eden Başkan Görgel, “Bakanlığımız ve TUSAŞ ile şehrimizde hayata geçireceğimiz yatırımlar sayesinde Kahramanmaraş’ımız sanayi ve teknoloji alanında çok daha iyi noktalara gelecek ve ülkemizde savunma sanayisinin öncü şehirlerinden birisi olacak” dedi.

Başkan Görgel: “Kahramanmaraş sanayi, teknoloji ve savunma sanayisinde atılım yapacak”

Başkan Görgel: “Kahramanmaraş sanayi, teknoloji ve savunma sanayisinde atılım yapacak”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TUSAŞ Başkanı Ömer CihadVardan’ı ziyaret eden Başkan Görgel, “Bakanlığımız ve TUSAŞ ile şehrimizde hayata geçireceğimiz yatırımlar sayesinde Kahramanmaraş’ımız sanayi ve teknoloji alanında çok daha iyi noktalara gelecek ve ülkemizde savunma sanayisinin öncü şehirlerinden birisi olacak” dedi.

28 Haziran 2024 Cuma 16:33

Programı kapsamında Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal,Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin’in de yer aldığı programda heyet ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Bakanlık iş birliğiyle şehre kazandırılacak yatırımların istişare edildiği toplantının ardından heyet,TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Ömer CihadVardan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette TUSAŞ tarafından Kahramanmaraş’ta hayata geçirilecek plan ve projeler de konuşuldu.

“İlgi ve Destekleri İçin Sayın Bakanımız ve TUSAŞ Başkanımıza Teşekkür Ediyoruz”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve milletvekillerimizle birlikte Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret ederek Kahramanmaraş’ımızda sanayi ve teknoloji alanında hayata geçirilecek yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk, şehrimizdeki güncel durumu paylaştık. Akabinde TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Sayın Ömer CihadVardan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, iş birliğiyle şehrimize kazandıracağımız yatırımları değerlendirdik. İnşallah Bakanlığımız ve TUSAŞ ile şehrimizde hayata geçireceğimiz yatırımlar sayesinde Kahramanmaraş’ımız sanayi ve teknoloji alanında çok daha iyi noktalara gelecek ve ülkemizde savunma sanayisinin öncü şehirlerinden birisi olacak. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi için Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer CihadVardan’a teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: “Kahramanmaraş SanayiTeknoloji Ve Savunma Sanayisinde Atılım Yapacak”
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