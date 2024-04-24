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Başkan Görgel: “Kahramanmaraş’ı çok daha iyi bir noktaya getireceğiz”

Saha çalışmalarının yoğunluk ve aciliyeti sebebiyle tebrikleri Salı ve Cumartesi günü randevusuz bir şekilde kabul edeceğini açıklayan Başkan Görgel’e ilk ziyaretler gerçekleşti. Şehrin farklı noktalarının yanı sıra il dışından gelen vatandaşlarla buluşan Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyemizin yatırım planlanması ve hükümetimizin çalışmalarıyla ilgili yoğun çaba sarf ediyoruz. Hamdolsun devletimiz de yanımızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kahramanmaraş’ımızı çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Başkan Görgel: “Kahramanmaraş’ı çok daha iyi bir noktaya getireceğiz”

Başkan Görgel: “Kahramanmaraş’ı çok daha iyi bir noktaya getireceğiz”

Saha çalışmalarının yoğunluk ve aciliyeti sebebiyle tebrikleri Salı ve Cumartesi günü randevusuz bir şekilde kabul edeceğini açıklayan Başkan Görgel’e ilk ziyaretler gerçekleşti. Şehrin farklı noktalarının yanı sıra il dışından gelen vatandaşlarla buluşan Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyemizin yatırım planlanması ve hükümetimizin çalışmalarıyla ilgili yoğun çaba sarf ediyoruz. Hamdolsun devletimiz de yanımızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kahramanmaraş’ımızı çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

24 Nisan 2024 Çarşamba 11:11

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in daha önce 7 Mayıs tarihine kadar Salı ve Cumartesi günleri randevusuz bir şekilde tebrik kabulünü açıklamasının ardından ilk programlar gerçekleşti. Şehrin farklı noktalarından ve il dışından gelen vatandaşların tebriğini kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, iletilen taleplerle de yakından ilgilendi. Belediye faaliyetlerinin yoğunluğu ve aciliyeti sebebiyle tebrikleri randevusuz kabul ettiğini belirten Görgel, tüm vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet için de teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projelerin hazırlıklarının sürdüğünü de belirten Başkan Görgel, tüm vatandaşlardan destek istedi.

Hükümetle Yatırım Görüşmeleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptığı açıklamada, “Görevi devraldığımız ilk günden itibaren sahadayız. Gerek çalışma arkadaşlarımızla gerek vatandaşlarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz. Hızlı ve yoğun bir süreç var. Öncelikle tüm hemşehrilerimize hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin yatırım planlanması ve hükümetimizin çalışmalarıyla ilgili yoğun çaba sarf ediyoruz. Hamdolsun devletimiz de yanımızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kahramanmaraş’ımızı çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da dualarla destek talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel: “Kahramanmaraş’ı çok Daha Iyi Bir Noktaya Getireceğiz”
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