Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de...
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...

Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ta 4 binin üzerinde yaşam alanının inşası sürüyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezinde 4 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yerinin inşası sürüyor.

Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ta 4 binin üzerinde yaşam alanının inşası sürüyor”

Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ta 4 binin üzerinde yaşam alanının inşası sürüyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezinde 4 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yerinin inşası sürüyor.

02 Ağustos 2024 Cuma 18:16

Başkan Görgel, “Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ımız sadece bölgenin değil ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olacak” dedi.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hızla sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca şehir merkezinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesinde de önemli aşama kat edildi.

Alt ve üstyapısıyla yeni Kahramanmaraş’ın modernizasyon hamlesi büyük bir heyecan, umut ve hızla ilerliyor. TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle; Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Trabzon Caddesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda kalıcı konut ve iş yerleri hızlı ve güvenli bir şekilde yükseliyor.

Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi’nde inşa edilen modern bloklar ve yaşam alanlarıyla şehre yeni bir soluk getiriliyor. Azerbaycan Mahallesi içerisinde yer alan Haydar Aliyev İlkokulu’nun inşasında da sona gelindi. Okulun yeni eğitim döneminde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezine toplam 17 bin konut ve iş yeri kazandırılması planlanırken 4 binin üzerinde yaşam alanının inşası sürüyor.

“Kahramanmaraş, Ülkemizin Gözde Şehirlerinden Olacak”

Yeni Kahramanmaraş’ın hızlı ve güvenli bir şekilde yükseldiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Bakanlıklarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte gayretimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kalıcı konut ve köy evlerinin inşası büyük bir hızla devam ediyor. Kahramanmaraş’ımızda 17 binin üzerinde kalıcı konut tamamlanarak hap sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca şehir merkezinde başlatılan Kentsel Tasarım Projesinde de önemli aşama kat edildi. Konutların bir kısmı teslim aşamasına geldi. Şehrimiz sadece konut ve iş yerleriyle değil aynı zamanda alt ve üstyapısı, yeşil alanları, sağlık kompleksleri, eğitim yuvaları ve modern ulaşım ağıyla da önemli bir gelişim gösterecek. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ımız sadece bölgenin değil ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Toptaş; “Onikişubat’ımızın eksikliklerini gideriyoruz”
Başkan Toptaş; “Onikişubat’ımızın eksikliklerini gideriyoruz”
Kahramanmaraş Büyükşehir’den 4 Ayda 438 Milyon Tl’lik Ulaşım Yatırımı
Kahramanmaraş Büyükşehir’den 4 Ayda 438 Milyon Tl’lik Ulaşım Yatırımı
Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanış suskunluğunu bozdu!
Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanış suskunluğunu bozdu!
CHP’li Ali Öztunç İsrail'e sert çıktı!
CHP’li Ali Öztunç İsrail'e sert çıktı!
Hassa Belediye Başkanı'ndan işçilere müjde! Maaşlara yüzde 56 zam!
Hassa Belediye Başkanı'ndan işçilere müjde! Maaşlara yüzde 56 zam!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber