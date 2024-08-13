Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de...

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’taki son durumu canlı yayında anlattı!

Haber Türk’ün canlı yayın konuğu olan Başkan Fırat Görgel, “Geldiğimiz noktada 20 bine yakın kalıcı konutumuz tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Şehrimize sağlanan 10 Milyar TL’nin üzerinde bir maddi kaynakla altyapı yatırımlarımız sürüyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 450 Milyon TL’lik ulaşım yatırımı yaptık. Şehrimizin moral motivasyona da çok büyük ihtiyacı var.Geleneksel Ağustos Fuarı, depremzede hemşehrilerimizi rehabilite etmek adına güzel bir organizasyon.Hemşehrilerimizin fuarımıza gösterdiği ilgi son derece fazla ve bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’taki son durumu canlı yayında anlattı!

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’taki son durumu canlı yayında anlattı!

Haber Türk’ün canlı yayın konuğu olan Başkan Fırat Görgel, “Geldiğimiz noktada 20 bine yakın kalıcı konutumuz tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Şehrimize sağlanan 10 Milyar TL’nin üzerinde bir maddi kaynakla altyapı yatırımlarımız sürüyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 450 Milyon TL’lik ulaşım yatırımı yaptık. Şehrimizin moral motivasyona da çok büyük ihtiyacı var.Geleneksel Ağustos Fuarı, depremzede hemşehrilerimizi rehabilite etmek adına güzel bir organizasyon.Hemşehrilerimizin fuarımıza gösterdiği ilgi son derece fazla ve bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

13 Ağustos 2024 Salı 16:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Haber Türk’te Dilek Gül moderatörlüğünde yayınlanan HT 360 programının canlı yayın konuğu oldu.

KAFUM Fuar Alanında gerçekleştirilen canlı yayında Başkan Fırat Görgel, yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan yatırımların yanı sıra 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Kahramanmaraş’ın İmar ve İnşası Hızla Sürüyor

6 Şubat depremlerinin getirdiği olumsuzlukların hızla silinmeye devam ettiğini ve yeni Kahramanmaraş’ın inşasının sürdüğünü belirten Başkan Fırat Görgel, “Malum 6 Şubat’ta çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık, şehrimizin 4’te 1’i yıkıldı. Alt ve üstyapımız büyük hasar aldı. Çadırlardan konteynerlere, konteynerlerden de kalıcı konutlara hızlı bir geçiş süreci yaşadık. Geldiğimiz noktada 20 bine yakın konutumuzun teslimi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlıklarımızla eşgüdüm içerisinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kalıcı konut ve iş yerlerimizin, sağlık tesislerimizin, eğitim yuvalarımızın inşası sürüyor. Depremin izlerini silmek için hep birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Depremde hasar alan altyapı hatlarının imalatı noktasında büyük bir yatırım yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehrimize sağlanan 10 Milyar TL’nin üzerinde bir kaynaklı altyapı hatlarımızı yeniliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 450 Milyon TL’lik ulaşım yatırımı yaptık. Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında yatırımlarımız artarak devam ediyor” diye konuştu.

Fuara İlgi Son Derece Fazla

Moral motivasyon anlamında Geleneksel Ağustos Fuarı’nın çok büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Görgel, “Şehrimizin moral motivasyona da çok büyük ihtiyacı var. Depremin getirmiş olduğu psikolojik olumsuzlukları gidermek için çeşitli etkinlik ve projeler gerçekleştiriyoruz. Geleneksel Ağustos Fuarı, depremzede hemşehrilerimizirehabilite etmek adına güzel bir organizasyon. 170 esnafımız burada yerini aldı. Depremzede esnafımız için de bu fuarın can suyu olacağını ümit ediyoruz. Hemşehrilerimizin fuarımıza gösterdiği ilgi son derece fazla ve bu bizi çok mutlu ediyor. Herkesin hoşuna giden bir fuar oluyor. 31 Ağustos’a kadar devam edecek fuarımızda; çeşitli konserler, çocuk oyun alanları, deneyim alanları, lunapark ve alışveriş alanları vatandaşlarımızla buluşacak” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GörgelKahramanmaraş’taki Son Durumu Canlı Yayında Anlattı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’tan milli sporcu Dikeç’e tam destek
Kahramanmaraş’tan milli sporcu Dikeç’e tam destek
Kahramanmaraş’ta 160 Milyon Tl’lik Ges Projesinde İlk Adım Atıldı
Kahramanmaraş’ta 160 Milyon Tl’lik Ges Projesinde İlk Adım Atıldı
Kahramanmaraş’ta büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kuruldu!
Kahramanmaraş’ta büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kuruldu!
Kahramanmaraş’ta geliştirdiği biber tohumlarını 25 ülkeye ihraç ediyor
Kahramanmaraş’ta geliştirdiği biber tohumlarını 25 ülkeye ihraç ediyor
Onikişubat Belediyesi’nden kan bağışına büyük destek!
Onikişubat Belediyesi’nden kan bağışına büyük destek!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber