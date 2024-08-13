Başkan Görgel, Kahramanmaraş’taki son durumu canlı yayında anlattı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Haber Türk’te Dilek Gül moderatörlüğünde yayınlanan HT 360 programının canlı yayın konuğu oldu.

KAFUM Fuar Alanında gerçekleştirilen canlı yayında Başkan Fırat Görgel, yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan yatırımların yanı sıra 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Kahramanmaraş’ın İmar ve İnşası Hızla Sürüyor

6 Şubat depremlerinin getirdiği olumsuzlukların hızla silinmeye devam ettiğini ve yeni Kahramanmaraş’ın inşasının sürdüğünü belirten Başkan Fırat Görgel, “Malum 6 Şubat’ta çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık, şehrimizin 4’te 1’i yıkıldı. Alt ve üstyapımız büyük hasar aldı. Çadırlardan konteynerlere, konteynerlerden de kalıcı konutlara hızlı bir geçiş süreci yaşadık. Geldiğimiz noktada 20 bine yakın konutumuzun teslimi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlıklarımızla eşgüdüm içerisinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kalıcı konut ve iş yerlerimizin, sağlık tesislerimizin, eğitim yuvalarımızın inşası sürüyor. Depremin izlerini silmek için hep birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Depremde hasar alan altyapı hatlarının imalatı noktasında büyük bir yatırım yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehrimize sağlanan 10 Milyar TL’nin üzerinde bir kaynaklı altyapı hatlarımızı yeniliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 450 Milyon TL’lik ulaşım yatırımı yaptık. Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında yatırımlarımız artarak devam ediyor” diye konuştu.

Fuara İlgi Son Derece Fazla

Moral motivasyon anlamında Geleneksel Ağustos Fuarı’nın çok büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Görgel, “Şehrimizin moral motivasyona da çok büyük ihtiyacı var. Depremin getirmiş olduğu psikolojik olumsuzlukları gidermek için çeşitli etkinlik ve projeler gerçekleştiriyoruz. Geleneksel Ağustos Fuarı, depremzede hemşehrilerimizirehabilite etmek adına güzel bir organizasyon. 170 esnafımız burada yerini aldı. Depremzede esnafımız için de bu fuarın can suyu olacağını ümit ediyoruz. Hemşehrilerimizin fuarımıza gösterdiği ilgi son derece fazla ve bu bizi çok mutlu ediyor. Herkesin hoşuna giden bir fuar oluyor. 31 Ağustos’a kadar devam edecek fuarımızda; çeşitli konserler, çocuk oyun alanları, deneyim alanları, lunapark ve alışveriş alanları vatandaşlarımızla buluşacak” ifadelerini kullandı.