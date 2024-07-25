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Başkan Görgel, Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Çözüm İçin Buluştu

Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, “Esnaflarımızın sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz.Küçük Sanayi Sitesi’nin dönüşümü ile ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Başkan Görgel, Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Çözüm İçin Buluştu

Başkan Görgel, Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Çözüm İçin Buluştu

Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, “Esnaflarımızın sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz.Küçük Sanayi Sitesi’nin dönüşümü ile ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.

25 Temmuz 2024 Perşembe 14:55

Yerleşim yerlerinin yanı sıra şehrin tüm kesimlerinin de sorunlarını çözüme kavuşturmak için yoğun gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi. Vali Mükerrem Ünlüer Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Kuybu, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Müjdat Bayazıt ve kurum müdürleri de yer aldı. Küçük Sanayi Sitesi’nin genel durumu, dönüşüm çalışmaları, sanayi alanının genişletilmesi ve planlanan projelerin görüşüldüğü toplantıda Vali Mükerrem Ünlüer ve Başkan Fırat Görgel, esnafların sorularını da yanıtladı.

Esnafımızın Sorunu Bizim Sorunumuz

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Esnaflarımızın sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Esnaflarımız için en uygun çözüm neyse onun için Sayın Valimiz öncülüğünce ciddi uğraş veriyoruz. Küçük Sanayi Sitesi ile alakalı projeler sürüyor. Bizler de bu noktada üzerimize düşen tüm sorumluluğu alıyoruz. İnşallah hep birlikte Küçük Sanayi Sitemizi ihya edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

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