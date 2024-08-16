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Başkan Görgel: “Maraş biberi hasadının bereketli olmasını diliyorum”

Maraş Biberi’nin hasat programına katılan Başkan Görgel, “Maraş Biberi, şehrimizde 13 bin dekar alanda yaklaşık yıllık 30 bin ton üretime sahip.500’ün üzerinde çiftçimiz Maraş Biberi’nin üretimini yapıyor. Maraş Biberi’nin yetiştiriciliğinin artırılması noktasında yaklaşık 1 milyon fide çiftçimize %75 hibe ile verildi. Çiftimize sağlayacağımız desteklerle şehrimizin üretim potansiyelini daha da artırmayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Görgel: “Maraş biberi hasadının bereketli olmasını diliyorum”

Başkan Görgel: “Maraş biberi hasadının bereketli olmasını diliyorum”

Maraş Biberi’nin hasat programına katılan Başkan Görgel, “Maraş Biberi, şehrimizde 13 bin dekar alanda yaklaşık yıllık 30 bin ton üretime sahip.500’ün üzerinde çiftçimiz Maraş Biberi’nin üretimini yapıyor. Maraş Biberi’nin yetiştiriciliğinin artırılması noktasında yaklaşık 1 milyon fide çiftçimize %75 hibe ile verildi. Çiftimize sağlayacağımız desteklerle şehrimizin üretim potansiyelini daha da artırmayı planlıyoruz” dedi.

16 Ağustos 2024 Cuma 17:42

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat’a bağlı Avşar Mahallesi’nde gerçekleştirilen Maraş Biberi hasadı programına katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya’nın da yer aldığı programda üreticilerle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, hasadın bereketli olmasını diledi. Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “Şehrimiz, gerek iklim gerek doğası gerekse sahip olduğu su kaynaklarıyla birbirinden önemli coğrafi ürünlere sahip. Bugün hasadını yaptığımız Maraş Biberi de şehrimizin sahip olduğu 30 coğrafi işaretli ürünlerden biri. Maraş Biberi, şehrimizde 13 bin dekar alanda yaklaşık 30 bin ton yıllık üretime sahip. İşlenmemiş biberin %10’unu karşılayan şehrimizde bu yılki üretim miktarına bakıldığında ülkemizde %15’lik bir üretim hacmine kavuşacağı öngörülüyor. 500’ün üzerinde çiftçimiz Maraş Biberi’nin üretimini yapıyor” cümlelerini kaydetti.

“Üreticilerimizin Yanındayız”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Maraş Biberi’nin yetiştiriciliğinin artırılması noktasında Tarım İl Müdürlüğümüz aracılığıyla yaklaşık 1 milyon fide çiftçimize %75 hibe ile verildi. Şehir genelinde Maraş Biberi’nin; pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot olarak işlenerek satışı noktasında 66 tane firmamız faaliyet gösteriyor. 2023 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Suudi Arabistan ve Almanya’ya yaklaşık 800 bin dolarlık Maraş Biberi ihracatı gerçekleştirilmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak hem coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak hem de bu ürünlerimizin pazar payını ve katma değerini artırmak için daha fazla gayret göstereceğiz. Çiftimize sağlayacağımız desteklerle şehrimizin üretim potansiyelini daha da artırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel: “Maraş Biberi Hasadının Bereketli Olmasını Diliyorum”
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