Başkan Görgel: “Muharrem ayının birlik beraberliğimize vesile olmasını diliyorum”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Muharrem ayı dolayısıyla Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği tarafından düzenlenen aşure dağıtım programına katıldı. Trabzon Caddesi’nde bulunan Samsun Çarşısı’nda düzenlenen etkinlikte Başkan Fırat Görgel, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vali MükerremÜnlüer, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Kuybu ve siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı programın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Şehrimizin kalbinde, Trabzon Caddesi’ndeyiz. Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğimizin aşure dağıtım etkinliğinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tabi aşure dağıtımı kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Birlik beraberliğimize vesile olan günlerden bir tanesi. Muharrem ayının şehrimizin tekrar ayağa kalkmasına vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum” diye konuştu.