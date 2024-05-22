Başkan Görgel: “Pazarcık’ın altyapısı için ihaleye çıkılıyor”

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında paydaş kurum ve kuruluşlarla tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası tarafından “Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden İmar Projesi” kapsamında Pazarcık’ta hayata geçirilecek kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının inşası için ihaleye çıkılacağını duyurdu. İller Bankası tarafından 5 Haziran Çarşamba günü yapılacak ihalenin ardından hayata geçirilecek proje kapsamında Pazarcık’a; yaklaşık 120 km kanalizasyon ve 17 km yağmursuyu hattı, 60 km beton boru ile parsel bağlantısı, 7 bin 500 parsel bacası, 4 adet terfi merkezi ve 3 bin adet muayene bacası inşa edilecek.

Pazarcık’ın Altyapı İhtiyacı Büyük Ölçüde Karşılanacak

Hayata geçirilecek projeyle Pazarcık’ın kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinde ciddi hasar alan altyapı hatlarımızın yenilenmesi noktasında şehir genelinde çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehrimize sağlanan 10 Milyar TL’lik maddi destekle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada Pazarcık ilçemizde başlattığımız 300 Milyon TL’lik Düzbağ İçmesuyu Projesi devam ediyor. Projemizde %50 seviyelerine geldik. Şimdi de İller Bankası tarafından ilçemizde hayata geçirilecek kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının yapımı için ihaleye çıkılacak. İller Bankası tarafından 5 Haziran tarihinde yapılacak ihalenin ardından inşallah projenin inşasına geçilecek. Pazarcık’ın içmesuyunun ardından kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ihtiyacı da böylece karşılanacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere projede emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.