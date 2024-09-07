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Başkan Görgel: “Pazarcık’ın katma değerini artıracağız”

Pazarcık’ta muhtarlarla bir araya gelen Başkan Görgel, “Pazarcık’ımızda kıymetli muhtarlarımızdan mahallelerimizin ihtiyaçlarını dinledik, gerçekleştireceğimiz yatırımlara dair istişarelerde bulunduk. Aldığımız talepleri bir öncelik dâhilinde hayata geçireceğiz. Yatırımlarımızla Pazarcık’ın katma değerini artıracağız” dedi.

Başkan Görgel: “Pazarcık’ın katma değerini artıracağız”

Başkan Görgel: “Pazarcık’ın katma değerini artıracağız”

Pazarcık’ta muhtarlarla bir araya gelen Başkan Görgel, “Pazarcık’ımızda kıymetli muhtarlarımızdan mahallelerimizin ihtiyaçlarını dinledik, gerçekleştireceğimiz yatırımlara dair istişarelerde bulunduk. Aldığımız talepleri bir öncelik dâhilinde hayata geçireceğiz. Yatırımlarımızla Pazarcık’ın katma değerini artıracağız” dedi.

07 Eylül 2024 Cumartesi 15:44

Vatandaşların sorunlarını kendi sorunu olarak gören ve çözüme kavuşturmak için gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yerleşim yerlerinin tespiti noktasında Pazarcık’ta muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, KASKİ Genel Müdür Yardımcı Mustafa Altınok ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selahaddin Uğur’un da yer aldığı programda Başkan Fırat Görgel, muhtarların talep ve isteklerini dinleyerek hayata geçirilecek yatırımlara ilişkin istişarelerde bulundu.

“Mahallelerimizin İhtiyaçlarını Bir Öncelik Dâhilinde Karşılayacağız”

Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarlarla yapılan istişarelerin önemine değinen Başkan Görgel, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz.6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ın yeniden ayağa kaldırılması noktasında da çok ciddi çalışmalar hayata geçirildi ve devam ediyor. Tamamlanan kalıcı konut ve köy evlerinin teslimi peyderpey sürüyor. Bakanlığımız tarafından şehir merkezindeki rezerv alanlarda başlanılan çalışmalarda önemli aşama kat edildi. Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde başlattığımız altyapı seferberliğimiz sürüyor. Bugün de Pazarcık’ımızda kıymetli muhtarlarımızdan mahallelerimizin ihtiyaçlarını dinledik, gerçekleştireceğimiz yatırımlara dair istişarelerde bulunduk. Aldığımız talepleri bir öncelik dâhilinde hayata geçireceğiz. Yatırımlarımızla Pazarcık’ın katma değerini artıracağız” ifadelerini kullandı.

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