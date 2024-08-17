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Başkan Görgel, “Rezerv alandaki esnafımıza yeni iş yerleri oluşturuyoruz”

Samsun Çarşısı’nda esnaflarla bir araya gelen Başkan Görgel, “Rezerv alanda bulunan esnaflarımız için Piazza AVM’nin yanına yeni bir geçici çarşı inşa ediyoruz. Samsun Çarşı’sındaki iş yerlerini de esnafımızla iş birliği içerisinde taşıyoruz. İnşallah esnaflarımız yeni geçici iş yerlerine kısa bir süre içerisinde kavuşacak. Bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma için tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Görgel, “Rezerv alandaki esnafımıza yeni iş yerleri oluşturuyoruz”

Başkan Görgel, “Rezerv alandaki esnafımıza yeni iş yerleri oluşturuyoruz”

Samsun Çarşısı’nda esnaflarla bir araya gelen Başkan Görgel, “Rezerv alanda bulunan esnaflarımız için Piazza AVM’nin yanına yeni bir geçici çarşı inşa ediyoruz. Samsun Çarşı’sındaki iş yerlerini de esnafımızla iş birliği içerisinde taşıyoruz. İnşallah esnaflarımız yeni geçici iş yerlerine kısa bir süre içerisinde kavuşacak. Bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma için tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:32

Daima vatandaşlarla iç içe olan, sorunlarını kendi sorunu gibi kabul ederek çözüme kavuşturmak için yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Trabzon Caddesi’ndeki Samsun Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı ziyarette esnaflarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Fırat Görgel; rezerv alan, kalıcı iş yerlerinin inşası ve geçici çarşıların kurulumuna ilişkin de istişarelerde bulundu.

Vatandaşlarımız Kalıcı Konutlarına, Esnaflarımız İş Yerlerine Kavuşacak

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Samsun Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaflarımızla bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini dinledik. Tabi esnaflarımız kolay günler geçirmedi. Depremden onlar da çok etkilendi, iş yerleri yıkıldı, geçici iş yerlerinde ticari faaliyetlerini sürdürüyorlar. Şehir merkezinde rezerv alan ilan edilen bölgede Emlak Konut tarafından çok güzel bir çalışma başlatılacak. Yeni konut ve iş yerleriyle burası daha da güzelleşecek. Projelerin tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız kalıcı konutlarına, esnaflarımız da yeni iş yerlerine kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Yeni Geçici Çarşının Kurulumu Sürüyor

Piazza AVM yanında inşası süren yeni geçici çarşıya ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Fırat Görgel, “Rezerv alanda bulunan esnaflarımız için Büyükşehir Belediyesi olarak Piazza AVM’nin yanına yeni bir geçici çarşı inşa ediyoruz. Yeni geçici çarşımızın kurulumu büyük bir hızla sürüyor. İnşallah esnaflarımız yeni geçici iş yerlerine kısa bir süre içerisinde kavuşacak. Bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma için tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel“Rezerv Alandaki Esnafımıza Yeni Iş Yerleri Oluşturuyoruz”
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