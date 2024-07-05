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Başkan Görgel, Sağlık Bakanı Memişoğlu’nu Makamında Ağırladı

Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Kahramanmaraş’a gerçekleştiren Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ağırlayan Başkan Görgel, “İnşallah Bakanlığımız öncülüğünde şehrimize kazandırılacak tesislerle sağlık alanındaki sorunlarımız çözüme kavuşacak” dedi.

Başkan Görgel, Sağlık Bakanı Memişoğlu’nu Makamında Ağırladı

Başkan Görgel, Sağlık Bakanı Memişoğlu’nu Makamında Ağırladı

Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Kahramanmaraş’a gerçekleştiren Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ağırlayan Başkan Görgel, “İnşallah Bakanlığımız öncülüğünde şehrimize kazandırılacak tesislerle sağlık alanındaki sorunlarımız çözüme kavuşacak” dedi.

05 Temmuz 2024 Cuma 17:25

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve atandıktan sonra ilk olarak Kahramanmaraş’a gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Memişoğlu’nun Kahramanmaraş programı Valilik ziyareti ile başladı.

Akabinde; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve kurum yetkililerinin de katılımıyla Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Şehirler Arası Otobüs Terminali yanına inşa edilen Acil Durum Hastanesi ve Türkoğlu Acil Durum Hastanesi inşaat alanını ziyaret ederek son duruma ilişkin bilgiler aldı.

“SAĞLIK ALANINDAKİ SORUNLARIMIZ ÇÖZÜME KAVUŞACAK”

Toplantı ve alan ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında sağlık sektörü özelinde tüm alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin Bakan Memişoğlu’na bilgiler aktaran Başkan Görgel, makam ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Fırat Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve geldikten sonra ilk ziyaretini şehrimize gerçekleştiren Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu ile bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduk. 6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizde yapımına başlanan sağlık tesislerini yerinde inceledik, son duruma ilişkin bilgiler aldık. Devamında Sayın Bakanımızı Büyükşehir Belediyemizde misafir ederek yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştık. İnşallah Bakanlığımız öncülüğünde şehrimize kazandırılacak tesislerle sağlık alanındaki sorunlarımız çözüme kavuşacak. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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