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Başkan Görgel; “Şehrimiz istiklal spor’un yanında”

Şairler Tepesi’nde düzenlenen Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve Lansman Toplantısı’na katılan Başkan Görgel; “Takımımıza destek olan tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Kulüp Başkanımız Gaffar Akarca ve yeni yönetime başarılar diliyorum. Hep birlikte takımımızı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de daima takımımızın yanındayız” dedi.

Başkan Görgel; “Şehrimiz istiklal spor’un yanında”

Başkan Görgel; “Şehrimiz istiklal spor’un yanında”

Şairler Tepesi’nde düzenlenen Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve Lansman Toplantısı’na katılan Başkan Görgel; “Takımımıza destek olan tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Kulüp Başkanımız Gaffar Akarca ve yeni yönetime başarılar diliyorum. Hep birlikte takımımızı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de daima takımımızın yanındayız” dedi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 18:30

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Şairler Tepesi’nde Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve Lansman Toplantısı gerçekleştirildi. Vali MükerremÜnlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ve yönetim kurulu üyeleri ile iş insanlarının da yer aldığı toplantıda, Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ve yeni sezona ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Şehrin Tüm Bileşenleri Elimizi Taşın Altına Koyduk

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “İstiklal Spor, şehrimizin önemli değerlerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 2016 yılında kurulan spor takımımız, 6 Şubat depremlerinden önce çok güzel bir performans sergiliyordu. 6 Şubat depremlerinin ardından kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3. Lig’e yükseltildi. Asrın felaketinde İstiklal Spor’umuzdan 14 sporcumuzu kaybettik. Sporcularımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm şehrimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz. 3. Lig’de mücadele edecek takımımızda yeni sezonda iş insanlarımız bu süreci üstleniyor. Şehrimizin önemli iş insanlarından Gaffar Akarca bu noktada irade gösterdi. Heyecanıyla heyecanımıza ortak oldu ve çok güzel bir yönetim listesiyle takıma adeta sahip çıktı. Şehrimizin tüm bileşenlerinin kulübümüze sahip çıkmasını çok önemsiyoruz. İş insanlarımızın tamamı elini taşın altına koydu ve takımımıza sahip çıktı. Hep birlikte takımımızı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de daima takımımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın Spor Tarihinde Çok Önemli Bir Gece

Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, “Kahramanmaraş’ın spor tarihinde çok önemli bir gece. Bugün çok önemli adımlar attık. Spor sevdalısı bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahip olmak bizim için büyük bir şans. Şehrimizin yöneticileri ve iş insanlarıyla birlikte çok güzel bir organizasyon düzenledik. İnşallah hep birlikte Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü’müzü hak ettiği yere taşıyacağız. Bizlere duyulan bu güveni inşallah boşa çıkarmayacağız. Şehrimiz için hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

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Başkan Görgel; “Şehrimiz Istiklal Spor’un Yanında”
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