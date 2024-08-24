Başkan Görgel: “Şehrimizi bir bütün olarak daha güçlü ayağa kaldırıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Derepazarı, Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül’ün de yer aldığı programda, esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Murat Kurum, tarihi çarşıların restorasyonu ve rezerv alanların dönüşümüne ilişkin de bilgiler aktardı.

Tarihi Mekânların Restorasyonu Hızlı Bir Şekilde Gerçekleştirilecek

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehrimize gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Derepazarı ve tarihi çarşılarımızı ziyaret ederek esnaflarımızla bir araya geldik. Tarihi çarşılarımızın restorasyonu ve rezerv alanlarda hayata geçirilecek projelere ilişkin hemşehrilerimize bilgiler aktardık. Tarihi Kapalı Çarşı’mızın projesi onaylandı, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarına başlıyoruz.Demirciler Çarşı’mızı TOKİ eliyle ayağa kaldırıyoruz. Yılsonuna kadar İsa Divanlı Mahallemizde konut ve iş yerlerinin yapımına başlanacak.

Toptan Gıda Hali için 19 Eylül’de ihaleye çıkılacak. Kalemizin batısındaki rezerv alanda da konut ve iş yeri yapımına başlanıyor.Derepazarı’ndaki esnafımızı Ekim sonuna kadar geçici iş yerlerine taşıyacağız. Yer sahibi ile yaptığımız görüşme neticesinde Eylül ve Ekim aylarında esnafımızdan kira alınmayacak. Kahramanmaraş’ımızı alt ve üstyapısıyla bir bütün olarak daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Bakanımız Sayın Murat Kurum ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.