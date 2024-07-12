Başkan Görgel: “Şehrimizi tekstil alanında daha ileriye taşımayı hedefliyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali MükerremÜnlüer Başkanlığında gerçekleştirilen Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı’na katıldı. Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen toplantıda;Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve müteşebbis heyeti üyeleri de yer aldı.

Tekstil alanında yürütülen ve planlanan faaliyetler, işletmelerin durumu, tekstil ihracatı ve Tekstil İhtisas OSB gibi pek çok konunun görüşüldüğü toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımız tekstil alanında ülkemizin en önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Paydaşlarımızla birlikte bizler de şehrimizi tekstil alanında daha ileriye taşıma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimize kazandıracağımız yeni organize sanayi bölgeleri ve ticaret alanlarıyla tekstildeki potansiyelimizi daha da artırarak şehrimizin katma değerini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.