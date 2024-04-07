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Başkan Görgel: “Şehrimizin her noktasında hemşehrilerimizle sık sık bir araya geleceğiz”

Tarihi Kapalı Çarşı’da esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Görgel, “Kapalı Çarşı’da esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bundan sonraki süreçte de Kahramanmaraş’ımızın her noktasında hemşehrilerimizle sık sık bir araya gelmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Görgel: “Şehrimizin her noktasında hemşehrilerimizle sık sık bir araya geleceğiz”

Başkan Görgel: “Şehrimizin her noktasında hemşehrilerimizle sık sık bir araya geleceğiz”

Tarihi Kapalı Çarşı’da esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Görgel, “Kapalı Çarşı’da esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bundan sonraki süreçte de Kahramanmaraş’ımızın her noktasında hemşehrilerimizle sık sık bir araya gelmeyi sürdüreceğiz” dedi.

07 Nisan 2024 Pazar 13:56

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde vatandaşların teveccühünü kazanarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, mazbatasını alıp göreve başlamasının ardından sahaya indi.

Tarihi Kapalı Çarşı’da esnafları iş yerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Görgel, bölgede vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Kapalı Çarşı’da esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük teveccüh gören Başkan Fırat Görgel, ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Görgel, “Hemşehrilerimizin teveccühüyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemizin ardından mazbatamızı alarak göreve başladık. Bugün de sahada vatandaşlarımızın yanında olmak istedik.

Kapalı Çarşı’da esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hamdolsun hemşehrilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Sağ olsun bizlere büyük teveccüh gösterdiler. Tabi Ramazan Bayramı öncesi çarşımız yoğun. Hemşehrilerimizle süreci istişare ettik, taleplerini dinledik. Kahramanmaraş’ımızın her noktasında hemşehrilerimizle sık sık bir araya geleceğiz. Esnaf ve hane ziyaretlerimiz devam edecek” cümlelerini kaydetti.

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