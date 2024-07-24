Başkan Görgel: “Şehrimizin ihtiyaçlarını bir öncelik dâhilinde karşılıyoruz”

Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi, sohbet etmeyi ve taleplerini dinlemeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat’ın işlek arterlerinden Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi üzerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde ziyaret etti.

Bölgede vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesi tarafından Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarına ilişkin de istişarelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Görgel, “Şehrimizin her bir noktasını tek tek ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bugün de Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hemşehrilerimizin talep ve isteklerini dinledik, Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz asfalt yenileme çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunduk. Hamdolsun vatandaşlarımız çalışmalardan son derece memnun. Yaklaşık 3 kilometrelik caddemizi 10 Milyon TL’lik yatırımla yeniledik. Yerleşim yerlerimizin ihtiyacını bir öncelik dâhilinde karşılamak için ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde gayret ediyoruz. İnşallah şehrimizin ihtiyaçlarını tek tek karşılayacak ve Kahramanmaraş’ı deprem öncesinden daha iyi bir hale getireceğiz” diye konuştu.